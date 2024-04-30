«Мальчик-бродяга». Андрею Губину — 50

«Девушки как звезды», «Зима-холода», «Милая моя далеко», «Мальчик-бродяга» — с такими хитами ворвался на эстраду в 90-х годах лучезарный поп-исполнитель Андрей Губин (настоящая фамилия Клементьев).

Его песни стабильно становились хитами, надолго задерживались в хит-парадах и играли на дискотеках на всем постсоветском пространстве.

Андрей Губин начал заниматься музыкой рано — «Мальчика-бродягу» он написал в 14 лет. Во второй половине 1990-х, когда ему было 20 с лишним лет, Губин активно гастролировал, выпускал альбомы и становился лауреатом различных музыкальных премий, включая «Песню года» и «Золотой граммофон».

К сожалению, певец давно не выступает и редко появляется на публике. Он рассказывал, что у него диагностирована левосторонняя прозопалгия — хроническое заболевание, характеризующееся болевым синдромом в области лица. Исполнитель потратил внушительную сумму на лечение за границей, однако помочь ему не смогли.

«Мне нужно выздоравливать или загнуться окончательно», — говорил Андрей Губин на ток-шоу «Прямой эфир».