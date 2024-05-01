Ночью боевые беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил Telegram-канал Baza и опубликовал видео с места событий.

По информации канала, сейчас предприятие горит.

По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Как рассказали журналистам местные жители, сначала был слышен гул, а потом произошли два взрыва.

Сейчас на заводе работают сотрудники оперативных служб. Другой информации на текущий момент нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам.