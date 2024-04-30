ВСУ ударили по Крыму ракетами ATACMS. Главное о последствиях атаки В Крыму нашли неразорвавшиеся боеприпасы ATACMS после ночной атаки

В ночь на 30 апреля украинская сторона в очередной раз попыталась атаковать Крым с помощью ракет ATACMS, которые в марте получила в месте с новым пакетом помощи от США. Дежурные средства ПВО успешно отразили нападение, однако жители села Донское находят в населенном пункте и поблизости неразорвавшиеся снаряды. Местные власти просят крымчан не трогать боеприпасы.

В ночь с 29 на 30 апреля ВСУ попытались нанести массированный ракетный удар по Крыму, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telergam-канале.

«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Перед этим на полуострове объявили тревогу и перекрыли Крымский мост», — уточнил Рогов.

Он отметил, что сейчас движение по мосту возобновлено. Рогов также попросил местных жителей не снимать и не публиковать работу дежурных систем ПВО.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Блогер Александр Талипов в своем Telegram-канале написал, что ориентировочно ВСУ выпустили около девяти ракет с установок HIMARS из подконтрольного Киеву Херсона в сторону Джанкоя. По его данным, украинская сторона получила наводку от западных партнеров.

«Ракеты были увеличенной дальности до 300 км с кассетной головной частью. Полет ракет происходил на высоте около 60 км и потом стремительное планирование на объект. Основными целями ракет были наши системы ПВО, несмотря на быстрое развертывание и малое время их подлета, мы успели не только осуществить маневры перемещения техники, но и сбили все ракеты», — отметил Талипов.

При этом МО РФ сообщило о шести сбитых оперативно-тактических ракетах ATACMS.

Украинское издание «Страна» пишет, что ВСУ целились в российские войсковые части ПВО и в аэродром «Джанкой».

Местные нашли неразорвавшиеся боеприпасы

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-каналепредупредил крымчан о неразорвавшихся боеприпасах в Симферопольском районе, а именно село Донское и его окрестности:

«После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД».

К посту Аксенов прикрепил фотографию снаряда. Он выглядит как небольшой серебряный шар.

Рогов также сообщил о найденных боеприпасах. Один из снарядов упал на проезжую часть вблизи от тротуара.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале уточнил, что радиус поражения снаряда составляет 15 метров:

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны».

Крючков добавил, что снаряд не эффективен против бронированных транспортных средств.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что боеприпасы не разорвались из-за просроченного срока хранения. В этом случае они опасны для населения.

Генсек НАТО приехал в Киев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что ночное нападение на Крым может быть связано с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. По ее словам, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским чиновник отметил, что Запад и Киев должны усилить совместные действия. Журова считает, что представители НАТО должны призвать украинскую сторону завершить конфликт:

«А они считают, что этот конфликт надо разгонять дальше. Поэтому ну что тут можно сказать. Они специально это делают для того, чтобы в Крыму росло возмущение».

Сразу несколько международных СМИ и информационных агентств, в том числе Reuters, в конце апреля сообщили о передаче Украине ракет ATACMS. По предварительным данным, американский президент Джо Байден еще в феврале включил это оружие в пакет помощи, который уже в марте был в Киеве. При этом Украина попросила США не объявлять об этом публично.

Изначально Америка не хотела передавать ракеты, опасаясь нехватки собственных запасов. Источник Reuters сообщил, что США все же пошли на такой шаг из-за российских массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Телекомпания NBC выяснила, что американские власти предполагали использование ракет большей дальности для ударов по Крыму. Они договорились, что ВСУ получат оружие «для использования на суверенной территории Украины», то есть в Крыму и на новых российских территориях. Так, 17 апреля украинская армия ударила по военному аэродрому в Джанкое.

При этом у России есть необходимое оборудование для отражения атак. Российская сторона может использовать ЗРПК малой дальности «Панцирь», зенитные ракетные системы ряда С-300 и ЗРС С-400 «Триумф», зенитно-ракетную систему С-350 «Витязь».