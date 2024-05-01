Бойцы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до сотни украинских военнослужащих, гаубицы и пункты боепитания противника. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева сообщает ТАСС.

По словам офицера, подразделения группировки в течение суток уничтожили до 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), две буксируемые 155-мм гаубицы М777 производства США, две автомашины и четыре пункта боепитания.

Группировка «Восток» улучшила положение на переднем крае и поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Водяного в Донецкой народной республике.

До этого сообщалось, что российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ в ДНР.

30 апреля сообщалось, что Вооруженные силы РФ поразили ангар с украинскими беспилотниками самолетного типа.

Ранее в ВСУ рассказали о новой эффективной тактике российских войск.