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Пожары около Улан-Удэ ликвидированы на площади 16,8 тыс. кв. м

Все пожары в окрестностях Улан-Удэ ликвидировали на площади 16,8 тыс. кв. м

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Все пожары, возникшие в ночь с 30 апреля на 1 мая из-за обрыва электросетей на территории и вблизи Улан-Удэ, были успешно потушены на площади 16,8 тыс. кв. метров. Об этом написал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«На данный момент все возгорания ликвидированы», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что пострадавших нет.

Специализированные службы осматривают территории.

В результате пожара в СНТ «Кирпичник» Заиграевского района было уничтожено 17 строений (12 заброшенных и 5 эксплуатируемых) на 28 участках. На момент происшествия в этих постройках не проживали люди

«Общая площадь пожара составила 16,8 тыс. кв. м. Предварительной причиной стал обрыв электропроводов», — отметил Цыденов.

Житель Улан-Удэ Алексей Мохосоев рассказал «Газете.Ru», что пожар на окраине города мог начаться из-за замыкания уличных проводов после ураганного ветра. По его подсчетам, на тушение пожара прибыли около десятка пожарных машин.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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