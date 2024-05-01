Украинский беспилотник сбили в Курской области

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины был сбит в Медвенском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе», — написал губернатор.

Есть ли пострадавшие и повреждения в результате атаки БПЛА, он не уточнил.

Ночью, 1 мая, в России сообщалось о сбитии трех беспилотников — двух в Воронежской области и одном в Рязанской. Предварительно, пострадавших не было.

Вечером 30 апреля Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны сбили пятый за день беспилотник в небе над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили ангар с украинскими беспилотниками самолетного типа.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.