Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник сбили в Курской области

Старовойт: система ПВО ночью сбила украинский беспилотник в Курской области

close
100%
Shutterstock

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины был сбит в Медвенском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе», — написал губернатор.

Есть ли пострадавшие и повреждения в результате атаки БПЛА, он не уточнил.

Ночью, 1 мая, в России сообщалось о сбитии трех беспилотников — двух в Воронежской области и одном в Рязанской. Предварительно, пострадавших не было.

Вечером 30 апреля Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны сбили пятый за день беспилотник в небе над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили ангар с украинскими беспилотниками самолетного типа.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами