Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ

Планируется увеличение тарифов за коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года в рамках плановой индексации. Об этом заявила РИА Новости эксперт Ирина Блинкова из «Народного фронта. Аналитика».

Самый низкий индекс установлен для Хакасии, а самый высокий — для Забайкальского края. В Москве индексация составит около 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.

В ноябре 2023 года правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам страны на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения. Плановое повышение тарифов начнется с 1 июля 2024 года, последнее увеличение было в декабре 2022 года.

Ирина Блинкова отметила, что индексация тарифов будет варьироваться от 4 до 15% в 2024 году. Кроме того, она подчеркнула, что индексы регулируют только плату за коммунальные услуги, не затрагивая тарифы на содержание и ремонт жилья. Решения об изменении этих плат принимаются региональными властями или жителями.

Параметры индексации зависят от различных факторов, включая цены на газ и электроэнергию. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и последующие годы указывает на дополнительную индексацию тарифов. По оценкам Минэкономразвития России, индексация платы за коммунальные услуги будет составлять около 9,8% в 2024 году, 5,7% в 2025 году и 4% в 2026 году.

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