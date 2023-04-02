«Кость поперек горла». США, ЕС и Украина возмущены председательством России в Совбезе ООН

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совбезе ООН «подходит для первоапрельского Дня дурака». Он обвинил Москву в постоянном нарушении норм всемирной организации и заявил, что ЕС будет «бороться со злоупотреблениями». Бурно отреагировали на председательство РФ также в США, Украине и Литве. Постпред РФ Дмитрий Полянский заявил, что во главе Совбеза ООН «мы будем честными брокерами – как в феврале 2022».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о намерении ЕС бороться со «злоупотреблениями» со стороны Российской Федерации, которая 1 апреля стала председателем в Совбезе ООН. Об этом он написал в своем Twitter.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для первоапрельского Дня дурака», — пошутил также Боррель.

Наконец, он обвинил Москву в «постоянном нарушении правовых норм ООН».

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что для некоторых стран председательство России в Совбезе ООН оказалось «как кость поперек горла».

«Как и положено председателям, мы будем честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года, когда на наше председательство пришлось начало специальной военной операции (СВО)», — добавил он в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что председательство в Совбезе ООН «будет насыщенным». Он указал, что Москва намерена «реализовывать все свои права, будучи <…> ответственным членом организации».

Реакция на Западе

Британская газета The Sun со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака сообщила, что начало председательского срока РФ в Совбезе ООН «стало символическим ударом».

«Украинские официальные лица пришли в ярость после того, как Россия сегодня взяла на себя председательство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций», — заявили журналисты The Sun.

Неназванный представитель Госдепа США заявил РБК, что в Вашингтоне ожидают, что «Россия будет вести себя профессионально».

«Тем не менее мы также ожидаем, что Россия продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине, военные преступления, совершаемые ее военнослужащими, и нарушение ею устава ООН», — добавил американский чиновник.

Представитель Европейской службы внешней связи Петер Стано в разговоре с РБК отметил, что РФ «продолжает нарушать Устав ООН и международное право и утратила всякое моральное и иное право заседать в Совете Безопасности ООН».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в своем видеообращении заявил, что председательство России в Совбезе ООН — «абсурдная и деструктивная новость».

«Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институтов. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела — чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир», — сказал он.

Про День дурака вспомнил 1 апреля и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Худшая шутка – это председательство России в Совбезе ООН. Органе, который отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Мир, кажется, сошел с ума», — написал в соцсетях председатель украинского парламента.

close 100% Руслан Стефанчук РИА «Новости»

Не поскупился на шутки и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что республика «приветствует Россию на посту председателя Совбеза» и «с нетерпением ждет энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей». Кроме того, опубликовавший его твит украинский «24 канал» заявил, что против председательства России в СБ ООН «выступают Украина, США и другой цивилизованный мир».

close 100% Габриелюс Ландсбергис Mandel Ngan/Pool/AP

Приглашенный профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Эндрю Маклеод заявил каналу Euronews, что председательство в СБ является «рутинным делом» и не имеет особого значения.

«Если один из постоянных членов СБ оказывается на той или иной стороне вооруженного конфликта, <...> Совбез ничего не может сделать, чтобы остановить его, потому что он будет применять свое право вето, как это делает сейчас Россия в отношении Украины, потенциально Китай в отношении Тайваня, а США в отношении Афганистана и Ирака. Так что это нормальная ситуация», — заявил эксперт.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных участников — КНР, Российской Федерации, Великобритании, США и Франции, а также десяти непостоянных членов — сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что ключевые заседания в Совбезе посвятят темам «многополярности», «ближневосточного урегулирования» и «проблеме неконтролируемого экспорта оружия».

Председатель Совбеза получает право созывать, открывать и закрывать заседания, утверждать повестку дня, подготовленную генсеком ООН, давать слово представителям, а также подписывать принятые документы. В то же время у страны-председателя нет возможности повлиять на то или иное решение по резолюциям Совбеза. Вето на любые резолюции может наложить каждая из постоянных стран-участниц Совбеза ООН.