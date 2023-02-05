Военная операция на Украине. День 347-й

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В январе оценки одобрения основных органов государственной власти практически не изменились и остаются высокими. Рейтинги партий и политиков также остаются на уровне последнего измерения, фиксируют социологи.

Как следует из опроса ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ составил 75,7% (по данным ФОМ — 78%). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,2% респондентов.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» оценивается в 38,4% (по данным ФОМ — 44%).