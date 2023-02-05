Военная операция на Украине. День 347-й

Париж продолжит поддерживать Киев, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. Она также рассказала о контактах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, количестве принятых украинских беженцев и о возможности создания специального трибунала по военным преступлениям.
В январе оценки одобрения основных органов государственной власти практически не изменились и остаются высокими. Рейтинги партий и политиков также остаются на уровне последнего измерения, фиксируют социологи.
Как следует из опроса ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ составил 75,7% (по данным ФОМ — 78%). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,2% респондентов.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» оценивается в 38,4% (по данным ФОМ — 44%).
Президент РФ Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», 24 августа 2021 годаГригорий Сысоев/РИА «Новости»
Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов. По его словам, добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свою собственность. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи национализированного имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
Поставка танков США Украине вряд ли изменит исход конфликта, Россия может производить вооружений больше, чем западные страны, предположил журналист Кристофер Роуч в статье на портале American Greatness.
Во всех регионах Украины, где объявляли в ночь на 5 февраля воздушную тревогу, ее отменили. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.
Власти Украины разрешили женщинам, состоящим на службе в государственных органах и органах местного самоуправления, пересекать границу страны вместе со своими несовершеннолетними детьми и посещать их за границей — ТАСС.
В ДНР сообщили, что ВСУ за прошлые сутки выпустили 204 различных боеприпаса по населенным пунктам республики — ТАСС.
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Киеву отправили первый из четырех обещанных танков Leopard 2 — ТАСС.