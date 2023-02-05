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Политика

Военная операция на Украине. День 347-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 347-й день

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Александр Гальперин/РИА Новости
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Киеву отправили первый из четырех обещанных танков Leopard 2. По ее словам, самолет ВВС Канады с техникой на борту вылетел из Галифакса. ВСУ за минувшие сутки выпустили 204 различных боеприпаса по населенным пунктам ДНР, сообщили в республике. В результате обстрелов погибли два мирных жителя. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:41

Париж продолжит поддерживать Киев, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. Она также рассказала о контактах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, количестве принятых украинских беженцев и о возможности создания специального трибунала по военным преступлениям.

08:39

В январе оценки одобрения основных органов государственной власти практически не изменились и остаются высокими. Рейтинги партий и политиков также остаются на уровне последнего измерения, фиксируют социологи.

Как следует из опроса ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ составил 75,7% (по данным ФОМ — 78%). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,2% респондентов.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» оценивается в 38,4% (по данным ФОМ — 44%).

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Президент РФ Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», 24 августа 2021 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
08:33

Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов. По его словам, добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свою собственность. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи национализированного имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

08:25

08:17

Поставка танков США Украине вряд ли изменит исход конфликта, Россия может производить вооружений больше, чем западные страны, предположил журналист Кристофер Роуч в статье на портале American Greatness.

08:16

Во всех регионах Украины, где объявляли в ночь на 5 февраля воздушную тревогу, ее отменили. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

08:11

08:09

Власти Украины разрешили женщинам, состоящим на службе в государственных органах и органах местного самоуправления, пересекать границу страны вместе со своими несовершеннолетними детьми и посещать их за границей — ТАСС.

08:04

В ДНР сообщили, что ВСУ за прошлые сутки выпустили 204 различных боеприпаса по населенным пунктам республики — ТАСС.

08:03

08:02

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Киеву отправили первый из четырех обещанных танков Leopard 2 — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 347-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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