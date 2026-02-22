Размер шрифта
«Какому Богу молился?»: Собянин пошутил о снегопадах в Москве

Собянин и Решетников пошутили о сильных снегопадах в Москве
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития России Максим Решетников пошутили о сильных снегопадах в столице. Разговор двух чиновников попал в программу «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».

Собянин во время встречи с Решетниковым на заседании Агентства стратегических инициатив (АСИ) вспомнил о диалоге с другим мэром. В этом разговоре градоначальник удивился, что в одном из регионов РФ всю зиму нет снега, тогда как Москва практически утопает в сугробах.

«Ты кому свечи поставил, какому Богу молился? <...> Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — рассказал Собянин, пересказывая свой разговор с коллегой.

Решетников также пошутил в ответ.

«Не знаю, какому Богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — отреагировал министр с улыбкой.

21 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве почти в два раза превысила климатическую норму и обновила рекорд 1966 года. По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 70 сантиметров, когда как норма для 21 февраля — 38 сантиметров. Синоптик уточнил, что прежний максимум для этой даты был зафиксирован в 1966 году, когда высота снега достигала 64 сантиметров.

Ранее московские власти объявили о круглосуточной уборке снега в городе.
 
