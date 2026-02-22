Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников. Военная операция, день 1460-й

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами. 29 беспилотников уничтожены в Белгородской области, 14 — в Саратовской, 11 — в Воронежской, 11 — в Смоленской области. Еще девять БПЛА сбили в Брянской области, семь — в Курской, три — в Калужской, по одному — в Крыму и в Московском регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.