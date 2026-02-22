Размер шрифта
Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников. Военная операция, день 1460-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1460-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами. 29 беспилотников уничтожены в Белгородской области, 14 — в Саратовской, 11 — в Воронежской, 11 — в Смоленской области. Еще девять БПЛА сбили в Брянской области, семь — в Курской, три — в Калужской, по одному — в Крыму и в Московском регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:28

ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:39

8:11

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников.

Бойцы сбили 29 беспилотников в Белгородской области, 14 — в Саратовской, 11 — в Воронежской, 11 — в Смоленской области. Еще девять БПЛА уничтожили в Брянской области, семь — в Курской, три — в Калужской, по одному — в Крыму и в Московском регионе.

8:00

Сегодня 1460-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
