«В FIS работают бездари и дилетанты»: Губерниев о провале Непряевой в масс-старте

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался о дисквалификации российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне на Олимпиаде.

«В лыжах наших очевидные проблемы, надо идти в ногу со временем, соревнования в феврале проводить, а не жопу руководителю ФЛГР целовать! А почему Непряеву сразу не дисквальнули, зачем она бежала лишние 30 км? И почему не показали немку на пит-стопе, когда ее лыжи россиянка забрала? Показ лыж в мире полное говно, как я и раньше говорил, и в FIS работают бездари и дилетанты!» — написал Губерниев.

Лыжница совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее тренер Юрий Каминский заявил, что Непряева не учится на чужих ошибках.