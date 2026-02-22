Размер шрифта
В Госдуме назвали кривлянием проведение гендер-пати в России

Депутат Милонов раскритиковал проведение россиянами гендер-пати
t.max/Shutterstock/FOTODOM

Распространенная в последнее время в России практика проведения гендер-пати — вечеринок с объявлением пола будущего ребенка — выглядит кривлянием и бездумным копированием американских привычек. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, передает ТАСС.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — заявил политик.

Он напомнил, что раньше в России была примета — «не сообщать новости раньше времени».

Традиция отмечать гендер-пати зародилась в США. На таких вечеринках будущие родители и их гости узнают пол ребенка по цвету начинки торта, фейерверков и др. Сюрприз готовят доверенные лица, получившие от врача информацию о поле ребенка.

До этого Милонов заявлял, что беременность является лучшим подарком для женщины.

Ранее певица МакSим устроила гендер-пати на концерте в Тюмени.
 
