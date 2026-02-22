Бузова спела с Никитой Кологривым

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Telegram-канале анонсировала выход совместного трека со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым.

Бузова и Кологривый вместе записали песню «Гештальт». Композиция посвящена любви. Певица призналась, что ждала этого фита.

«Послушайте этот голос... Вот и я, услышав его однажды, захотела спеть с ним в унисон...» — поделилась исполнительница.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

В июле 2024-го Бузова попала в мировой чарт Billboard. Ее трек «Без дел» занял 48 место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных песен в TikTok в США.

В декабре 2025-го певица заявила, что у молодых артистов есть одна большая проблема.

По словам Бузовой, молодые певцы не хотят развиваться и дальше продолжать продвигать свою музыку после того, как в тренды попала их песня. Как отметила звезда, про таких певцов быстро забывают.

Бузова подчеркнула, что даже популярности одной песни нужно продолжать радовать зрителя и развиваться дальше.

