Сомалиленд готов передать США военные базы и месторождения

Сомалиленд готов предоставить США доступ к полезным ископаемым и военным базам
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Сомалиленд готов предоставить США доступ к полезным ископаемым и военным базам. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министра по делам президента республики Хадар Хусейн Абди.

«Мы готовы предоставить США эксклюзивный доступ к нашим полезным ископаемым. Кроме того, мы открыты для предложения США военных баз. Мы верим, что сможем договориться», — сказал дипломат.

Представитель Сомалиленда в США Башир Гот заявлял, что государство будет готово разместить военную базу США в Бербере, если это будет служить общим интересам обеих стран.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

Ранее в Сомалиленде было открыто первое месторождение нефти.
 
