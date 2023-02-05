«Вернуть российский спорт на международную арену будет очень сложно»

Экс-капитан московского «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион страны в составе красно-белых Егор Титов оценил перспективы возвращения российского спорта на международную арену. В интервью «Газете.Ru» он высказался о снятии санкций с российских спортсменов, а также назвал главное преимущество «Зенита» над «Спартаком», рассказал о значимости проекта «Футбол в школе» и прокомментировал возможное участие россиян в Азиатских играх.

— Вы приняли участие в фестивале футбола в Екатеринбурге, прошедшем в рамках проекта «Футбол в школе» при поддержке РФС и Трубной металлургической компании, с вами приехали другие выдающиеся футболисты — Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Елена Терехова. В чем вы видите значимость этого проекта и таких мероприятий?

— Идет популяризация футбола в регионах. Потому что есть Москва, Питер, Подмосковье, а дальше — все, тупик. Мы уже объездили всю Ярославскую область, там все прошло на «ура». Было и в Томске мероприятие — тоже все получилось отлично. Это надо делать, тем более, учитывая сегодняшнюю ситуацию. И это будет отрада для всех — для детей, родителей, да и мы при деле. Уверен, что это не последний наш выезд.

— Чем возможность взаимодействия с детьми на таких событиях важна лично для вас?

— Прежде всего, зарядиться от них позитивом. У меня растет внук, я понимаю, что очень важно воспитание. Ему исполнилось шесть месяцев — уже с этого возраста можно вовлекать ребенка в спорт и в футбол. Я руковожу академией, где занимаются дети с трех лет, мы работаем уже три года, есть позитивный опыт, ребята переходят в более значимые школы. У нас великолепный тренерский штаб, генеральный директор Отар Гогберашвили вообще живет в манеже постоянно.

Поэтому для меня это просто позитив: когда ты видишь, как дети узнают тебя, когда они радуются вместе с тобой. И мне очень приятно, что у нас уже выстроена коммуникация: родитель — ребенок — тренер — я.

Мы играем в футбол все вместе, есть команда «TITOV TEAM», в которой играют родители, и я играю с ними. Они видят мое отношение к ним и к детям, и это подталкивает их продолжать работать как над детишками, так и над собой.

— На фоне сложившейся в мире ситуации и тотального бана нашего спорта на международной арене звучали мнения, что эта ситуация может пойти на пользу — появится возможность вкладывать больше и сил и ресурсов в развитие детско-юношеского спорта в России, в школы…

— Однозначно. А что нам еще делать? Идти в Азию? Ну и что — РФС уйдет в Азию, а другие виды спорта — нет? Нам надо гнуть свою линию.

Я знаю, есть великолепное финансирование — и не только в футболе, хоккее, баскетболе, но и в других видах спорта.

Здесь надо отдать должное руководителям, которые уделяют внимание другим видам спорта, проводят сборы, соревнования, которых раньше не было, выделяют хорошие премиальные.

— Несмотря на отстранение от международных соревнований, российские спортсмены все же не остаются без практики и участвуют в турнирах, хоть и гораздо менее масштабных. Какие вы в этом видите плюсы и минусы?

— Минус в том, что соревнуемся только мы, Белоруссия, Казахстан — наши ближайшие соседи и партнеры. Как я вижу, самые сильные спортсмены — в Европе, в США, в остальном мире. Не хватает сейчас этой изюминки. И, конечно, было тяжело смотреть чемпионат мира без нашей сборной. Плюс в том, что мы стали сплоченнее: все виды спорта общаются, поддерживают друг друга.

— В последние дни мировое спортивное сообщество обсуждает возможность возвращения россиян на международную арену. Прежде всего, речь об Олимпийских играх, но если это случится, можно ждать допуска и до других соревнований — тем более, что федерации отстраняли российских спортсменов по рекомендации Международного олимпийского комитета. Верите ли, что это действительно скоро произойдет?

— Как только об этом заговорили, сразу же последовала реакция от Латвии, Литвы, Эстонии и Польши — они заявили, что нас надо отовсюду исключить. Думаю, вернуть россиян на международную арену будет очень сложно, если полмира будет за нас, а еще половина — против, как это было на Олимпийских играх 80-го года. Такого бы не хотелось, уж если договариваться, то надо решать все вопросы.

Но, честно говоря, сегодня тяжело предположить, что все будут за возвращение России хотя бы на Олимпийские игры. Еврокубки, баскетбольная Евролига — там, мне кажется, вообще нет шансов.

— Нужно ли бороться за полноценное возвращение — с флагом, с гимном, — или главное для спортсменов — просто получить возможность выступать, пусть и в нейтральном статусе?

— Я бы здесь не был категоричен. Ребятам надо выступать в любом случае, поэтому пусть их допустят хотя бы без гимна — все равно это будет знаковое событие. Такая маленькая ласточка, которая принесет нам успех, и рано или поздно мы вернемся в большой спорт.

— Рассматривался вариант участия российских спортсменов в Азиатских играх и возможной квалификации через них на Олимпиаду…

— Там Австралия, Япония и Южная Корея, которые нас вообще не ждут — опять противоречия. И смысл нам туда идти? Проблемы будут и там. Поэтому я бы подождал.

— На фоне этой ситуации многие легионеры покинули РПЛ, воспользовавшись опцией ФИФА. В то же время, сейчас в российские команды приходят новые иностранцы — в частности, «Спартак» пополнился двумя новичками. Не считаете ли вы такие трансферы рискованными, с учетом того, что зарубежные игроки точно так же в любой момент могут уехать?

— Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка — мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Белоруссия, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись. Есть и позитивное движение.

Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим.

Тем более, сейчас такая ситуация — ребята, играйте, пользуйтесь. Думаю, это первый случай, когда молодым дается такой шанс. В мое время такого не было — только сам должен был пробиваться. А сейчас — играйте, помогайте друг другу.

— В этой связи не могу не спросить о «Спартаке». И по первой части сезона, и по тому составу, который сейчас приехал на сборы, обращает на себя внимание тот факт, что тренерский штаб очень активно подтягивает молодежь к основе...

— «Спартак» всегда славился своей академией. Если мы возьмем РПЛ, Первую лигу, то там играет 100-120 футболистов, которые прошли через нашу академию. Конечно, надо давать им шанс. У меня другой вопрос: как они этим воспользуются. Нас делало окружение. Конкуренция — это здорово, но надо помогать друг другу на футбольном поле. Вот у меня были великолепные помощники, поэтому мы играли в футбол.

— «Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона, команда провела матч с «Ростовом». Какие впечатления оставила игра?

— Я посмотрел матч и пожалел. Думаю, как и все люди, которые сидели у экранов телевизоров.

Жалкое зрелище было. Понятно: сборы, нагрузки... Но какой-то тактический рисунок должен быть, жажда, страсть.

Пусть это и полуофициальный турнир, но лучше играть, чем бегать. В наше время игра была в радость. На сборах, под нагрузкой, но все равно — лучше играть. Посмотрим, что будет дальше.

— Если перед началом сезона назначение в «Спартак» Гильермо Абаскаля воспринималось с некоторым недоумением, то сейчас мы констатируем, что команда борется за медали. Как оцените тренерскую работу по первой половине сезона?

— Ее можно было бы оценивать, если бы я мог посмотреть, что они делают. Всем показывают только разминку – официальные 15 минут. А что они делают дальше, не знаю. Тяжело оценивать. Конечно, команда идет в лидерах, и это великолепно. Но как будет дальше…

Если бы у «Зенита» уехал Малком, то тогда у «Спартака» был бы шанс догнать петербуржцев.

В России есть один гегемон уже несколько лет — «Зенит». Поэтому вероятность того, что «Спартак» станет чемпионом, небольшая. Но верим.

— За счет чего «Спартак» может догнать «Зенит»?

— Все дело в легионерах. У «Зенита» самый сильный состав. Есть, конечно, отдельные игроки в других командах — Кордоба, которого я уже упоминал, наш спартаковский Промес. А у «Зенита» их сколько? Малком, Клаудиньо, Вендел… У них осталась обойма иностранцев, и именно за счет них они выигрывают.

— «Спартак» сейчас недосчитался Промеса на сборах. Как пропуск тренировок с командой может сказаться на игроке?

— Ужасно, конечно. Мы все понимаем, почему он не поехал. Но если он зацепит хотя бы третий сбор, уже будет попроще. Он лидер «Спартака», хотя, судя по сегодняшнему составу, замены ему есть. Все равно он — топовый игрок, его потеря ощутима. Посмотрим, как дальше будет выглядеть «Спартак».

Если будет смотреться хотя бы более-менее неплохо, то возникнет вопрос, будет ли Промес вообще играть первые туры после зимней паузы.

— Не исключено, что он будет получать российское гражданство. Как вы к этому относитесь? Сборной он ведь все равно не поможет.

— В наше время столько всяких «но». Больше вопросов, чем ответов. Поэтому сидишь, чешешь репу и думаешь: что будет завтра? Неизвестно. Посмотрим. Как только будет меняться политическая ситуация, все станет по-другому и у нас в головах и в сердцах.

— В прошлом году состоялись два ретро-матча «Спартака» и «Зенита». Каково для вас было вновь выйти на поле при такой поддержке болельщиков и в антураже полноценной, большой игры?

— Для нас было великолепно вернуться на поле, потому что мы всегда спортсмены в душе — были, есть и будем. Хочется проводить такие матчи — к тому же, Fan ID на них не действует. Мы, конечно, были удивлены, потрясены такой поддержкой нашей фанатской трибуны. Хочется, чтобы такие игры были и в других городах — в Волгограде, в Самаре. Я уверен, что будут полные трибуны. Это радость и для болельщиков, и для нас — и для физической формы, и для душевной. Вспомним вообще, как играть в футбол в бутсах.

— Допускаете, что может быть организован полноценный чемпионат среди ветеранов, матчи которого проходили бы на больших стадионах?

— Я знаю, что уже продумывали такую историю. Но было сложно со спонсорами. Хотели подтянуть букмекеров, но им это неинтересно. Отдельные матчи — да, может быть. Можно организовать несколько матчей. Но ведь кого все хотят видеть прежде всего? «Спартак». Хотя было бы интересно провести, например, ретро-матч «Локомотива» и ЦСКА, это бы тоже было актуально.

Знаю, что 1 мая по случаю 80-летия Сталинградской битвы будет организован ретро-матч в Волгограде — с ветеранами «Спартака» сыграет объединенная команда ветеранов «Динамо» и «Ротора».

— Вы участвуете в фестивалях, проводите мастер-классы, занимаетесь с детьми в академии. А нет ли желания вернуться к полноценной тренерской деятельности?

— Если будет что-то интересное, почему бы и нет. Предложения есть, но нет интереса. Работать, просто чтобы не сидеть дома, не по нам. Если есть конкретная задача — конечно, с удовольствием за нее возьмусь. Но пока такой задачи нет. Были предложения не из России, но в текущей обстановке не хотелось бы подписать контракт, чтобы затем через десять дней меня выкинули.

— Еще свежи впечатления от недавнего чемпионата мира. Как вам турнир?

— Нашей сборной там не было, поэтому поначалу тяжеловато смотрелось. А потом уже пошло по накатанной. Финальный матч –— фантастический.

Я смотрел его в компании комментатора Виктора Гусева, мы вели прямой эфир, был еще Вадим Евсеев. Мы сидели в эфире три часа, потом я пытался заснуть часов до трех ночи — никак не получалось, эмоции бурлили. С точки зрения качества футбола все было непредсказуемо, интересно. В том, что это впервые было зимой, тоже есть определенный позитив.

— Сборная России и раньше не раз пропускала мировые первенства — из-за того, что не квалифицировалась. Насколько разнится восприятие того, что команда не прошла отбор, и того, что ее не пустили по политической причине?

— Конечно, разница есть. За державу обидно, как в том фильме. Если бы сыграли остававшиеся два матча квалификации и не прошли, вопросов бы не было. А так, осадок остался очень серьезный — думаю, не только у меня, но у всех.

— Лионель Месси наконец стал чемпионом мира. Рады за него? Заслужил ли он, на ваш взгляд, этот трофей?

— Наверное, такая игра была у всех: получит он Кубок мира или нет. У него совпало все: и трофей поднял над головой, и стал лучшим игроком турнира. За 35 лет он прошел и пережил очень многое. Все же говорили, что в сборной он ничего не может добиться, но это была не точка, а некое многоточие. Думаю, что он еще пару лет подвигается и поедет покорять, может быть, Азию.

Месси — это посол футбольного мира, как раньше были Марадона, Пеле. Сегодня это Месси.

— Про Криштиану Роналду так не сказать? Для него чемпионат мира получился провальным, сейчас он пытается реанимировать карьеру в Саудовской Аравии — получится ли?

— Честно говоря, я за ним все меньше и меньше слежу. Он не без скандала уходил из «Реала», в «Манчестер Юнайтед» вообще «отличился». Некрасиво. Когда меня спрашивают, Месси или Роналду, мой ответ однозначен.