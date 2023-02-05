«Ближайшие два месяца – это кровавая драка». Арестович рассказал о продвижении войск РФ

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в ближайшие два месяца на линии фронта будет «кровавая драка», так как российские войска попытаются взять под контроль всю территорию Донецкой области. В эфире «Фейгин Live» он заявил, что Россия собирает группировку, которая превышает украинскую по численности, средствам вооружения и военной технике.

Продвижение российских войск

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире «Фейгин Live», что российские войска проводят атаки на Угледар. По его мнению, так ВС РФ намерены обезопасить Волноваху – «отодвинуть артиллерию» ВСУ. Он добавил, что в Киеве не ожидали, что будет сосредоточение усилий России по направлению Угледара.

По данным Арестовича, российские войска также «пытаются штурмовать с севера и с юга» Бахмут (Артемовск). Экс-советник офиса президента также привел данные, согласно которым ВС РФ «хотят перерезать» дорогу Бахмут-Константиновка, возможно, эта трасса уже находится «под огневым контролем российских войск».

Он добавил, что военнослужащие РФ начали продвигаться на север от Соледара, чтобы «отсечь Северск» — «и это очень неприятно», так как «позволит существенно продвинуться в сторону Славянска», а также «усложнит положение украинских войск под Бахмутом».

«Это их главная задача сейчас – перерезать дорогу Константиновка-Бахмут и отрезать северскую группировку, в том числе дорогу Славянск-Бахмут. Это будет означать резкое падение темпов снабжения группировки и снизит устойчивость украинской обороны», — полагает Арестович.

Он отметил, что российские войска «ходят в короткие атаки по направлению Кременной», что позволило им продвинуться и занять новые позиции.

По мнению бывшего советника офиса президента Украины, «весь фронт представляет собой три направления главного сосредоточения усилий» России. Это Угледар, Бахмут и Соледар, «плюс общее направление на Лиман». При этом, согласно данным Арестовича, российские войска не продвинулись в районе Авдеевки и Марьинки.

«Им нужно захватить Бахмут, захватить Авдеевку, пробиться от Угледара ближе к Курахову и создать угрозу украинским войскам, стоящим в Марьинке <...> Заставить отходить», — предположил экс-чиновник.

Он также считает, что российским войскам «поставили политическую задачу захватить всю Донецкую область».

«Я думаю, они устанут <...> Они планируют доложить месяца через два-три, что они взяли всю Донецкую область. Или, как они скажут, что освободили. Я думаю, что не получится, но некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по средствам вооружения и военной технике», — пояснил Арестович.

Он заключил, что, по всей видимости, в ближайшие два месяца будет «кровавая драка».

Положение на фронте

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ «выбили» противника с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии было «нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области».

По данным российского военного ведомства, группировка войск «Центр» продолжила наступление на Красно-Лиманском направлении. А подразделения «Южной» группировки войск «заняли более выгодные рубежи и позиции» на донецком направлении.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожены более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка ДНР», — говорилось в сообщении Минобороны.

21 января Арестович заявил в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, что Украина может проиграть России в военной спецоперации, так как украинцы становятся «победимы», когда начинают «грызться друг с другом».

«И если все думают — я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить все, что хочу, если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно», — добавил он.