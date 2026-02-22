Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В США озвучили условия для нового раунда переговоров с Ираном

США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если получат план по ядерной сделке
vchal/Shutterstock/FOTODOM

США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!