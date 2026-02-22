В США озвучили условия для нового раунда переговоров с Ираном

США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если получат план по ядерной сделке

США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.