Сябитова объяснила, почему ее не надо жалеть из-за одиночества

Сваха Сябитова назвала одиночество долгожданной передышкой
Телеканал «Пятница!»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала в Telegram-канале, что некоторые люди жалеют ее из-за одиночества.

По словам 64-летней Сябитовой, людей беспокоит то, что у нее нет возлюбленного на старости лет.

«Другие осуждают за то, что не ищу мужчину, чтобы о ком-то позаботиться на старости лет. А для меня мой образ жизни – не наказание, а долгожданная передышка жить для себя», — поделилась телеведущая.

Роза Сябитова наиболее известна как ведущая телешоу «Давай поженимся!».

В мае Сябитова призналась, что обожает китайского актера Джеки Чана. Она считает его своим секс-символом. По мнению свахи, Джеки Чан – это идеальный мужчина.

Сябитова надеялась, что повстречает Джеки Чана во время съемок «Сокровищ императора». Съемки проекта частично проходили в Шаолиньском монастыре. Однако этого не произошло.

Сябитова предположила, что через эфир «Шоу Воли» Джеки Чан узнает о ее желании встретиться. Павел Воля пошутил, что китайский актер не пропускает ни один выпуск его передачи.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» призвала никогда не перечить мужчине.
 
