Как бороться с неадекватным ростом цен

После пятничного решения Банка России о понижении ключевой ставки российские деловые индексы продемонстрировали восходящую динамику. Она не затихла за выходные и продолжилась в начале недели. В результате индекс Мосбиржи поднялся до 2784 пунктов, что означает рост в более чем 1,5%. Таким сильным оказался эффект неожиданности.

Банк России уменьшил ключевую ставку сразу на 50 пунктов, с 16% до 15,5%, — хотя абсолютное большинство аналитиков уверенно предсказывали сохранение ставки на прежнем уровне. Бизнес делает вывод: начатый еще летом тренд на снижение продолжается, к концу года ставка может стать по-настоящему рыночной, опустившись до уровня в 12-13%. Тогда заемные средства будут работать не на истощение предприятий, а на их развитие.

Когда рынки видят последовательные действия Центробанка по снижению ставки, они понимают: государство ведет дело к стабилизации, значит, можно инвестировать, — и экономика оживает.

Развитие страны зависит не только от принятых решений финансово-экономических регуляторов, но и от настроения деловых кругов. Если преобладает оптимизм, значит, есть желание начинать новое дело, открывать новые предприятия, рисковать.

Если бы ставка не изменилась, рынки остались бы в недоумении: неизбежно появились бы прогнозы о том, что и на следующем, мартовском заседании «ЦБ опять не станет ничего менять». Пессимизм бы вырос.

Накануне заседания замглавы Банка Алексей Заботкин намекал, что ставку менять нет смысла. По его словам, изменение ставки на 0,5% на ближайших заседаниях «погоды не делает — важна траектория».

Логика не трогать ставку была по-своему понятна: инфляционные ожидания населения в январе остались высокими — 13,7%, как и в конце прошлого года. Другой показатель, который отслеживает Банк, — собственно рост цен, — в январе оказался существенно выше прогнозов. По данным Росстата, за месяц с 1 января по 2 февраля инфляция составила 2,11% — заметно больше, чем в декабре.

Как влияют инфляционные ожидания — предположения потребителей, бизнеса и профессиональных участников рынка о том, как изменится уровень цен в будущем.

Ожидания более быстрого роста цен могут подталкивать домохозяйства к увеличению покупок и, соответственно, сокращению сбережений либо требованиям повышения заработных плат.

Если бизнес ожидает роста цен у конкурентов или увеличения собственных операционных издержек, это будет подталкивать менеджмент к повышению цен на продукцию или услуги, ускорению реализации инвестиционных проектов, либо, наоборот, к сворачиванию инвестиционных планов и сокращению занятости, если процентные ставки в экономике повышены.

Таким образом, формируется замкнутый круг: ожидания высокой инфляции подкрепляются реальным ростом цен.

Ожидания влияют на решения центральных банков в области денежно-кредитной политики, а также на доверие к экономической политике государства. Управление ожиданиями — ключевая задача регуляторов для стабилизации экономики.

Решение Банка России позволяет выйти из этого замкнутого круга.

Почему аналитики ошиблись с прогнозами по ставке?

Помимо высоких ожиданий, в январе высокой оказалась и реальная инфляция. Вообще-то рынки этого и ждали, ведь с 1 января в стране одновременно выросли НДС и утильсбор, подорожали ЖКУ, — роста цен ожидали, но не такого сильного. Совпало сразу несколько негативных факторов. Внутри страны продолжала замедляться, «охлаждаться» экономика, а на внешнем контуре сузились возможности свободной торговли, снижались цены на российскую нефть, отсутствовали позитивные новости по геополитике.

Однако перед самым заседанием ЦБ стало известно, что в феврале инфляция замедлилась — с 3-го по 9 число она составила всего 0,13% после 0,2% неделей ранее. Подешевели некоторые продукты, в том числе свинина, молоко и сливочное масло. Бензин подорожал лишь на 0,2%, а цена дизеля практически не изменилась.

Стало ясно, что январский всплеск был разовым явлением. В итоге аргументы в пользу снижения ставки оказались сильнее.

Предыдущее заседание Центробанка, перед Новым годом, на котором ставку снизили до 16% с предыдущих 16,5%, в деловых кругах многие оценили как подарок. Инфляция в декабре упала, что воспринималось как успешный результат фискальной политики, которую проводили совместно Центробанк, правительство и Госдума.

В октябре депутаты приняли поправки к федеральному бюджету на 2025 год, уточнив его параметры, а в ноябре — бюджет на следующий год и на всю трехлетку до 2028-го. Такие решения обещали предсказуемый экономический курс.

Мы добились снижения инфляции сложным способом — за счет охлаждения экономики. И теперь для многих предпринимателей каждый сниженный процент заемных средств становится критическим — это спасительный глоток воздуха.

Если бы в пятницу 13-го Центробанк снизил «ключ» всего на 0,25, а не на 50 пунктов, многие предприятия все равно вздохнули бы с облегчением. Даже такое скромное снижение позволило бы им плавно пройти сложный 2026 год.

В пятницу, после решения по ключевой ставке, рубль укрепился по отношению к доллару и юаню. Но большинство экономистов полагает, что нынешний курс — примерно 75 за доллар — это результат усилий самого Центробанка, который регулярно распродает американскую валюту. В результате импортные товары как минимум не становятся дороже, а значит, с этой стороны инфляцию ничего не подгоняет.

Подобные инструменты в борьбе с ростом цен можно использовать и дальше, а значит, вообще не обязательно вести такую борьбу только с помощью ключевой ставки.

