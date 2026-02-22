Кличко допустил «показательную паузу» при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

Мэра Киева Виталия Кличко смутил вопрос журналиста британского канала Sky News о том, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу.

Тревор Филлипс задал Кличко соответствующий вопрос, однако киевский градоначальник смог на него ответить сразу, а только смущенно улыбался. Спустя 13 секунд Кличко сказал, что пытается доверять главе Белого дома, однако не всегда понимает его посылы по поводу ситуации на Украине.

Кличко также заявил, что мирный договор не должен быть «соглашением о капитуляции».

Пауза была показательной, подчеркнуло британское СМИ.

До этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время ожидаются «хорошие новости» по теме урегулирования украинского кризиса.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.