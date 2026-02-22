Размер шрифта
Bild сообщил о готовящейся военной атаке США по Ирану

Bild: США приняли решение о нанесении удара по Ирану
Jeremias Gonzalez/AP

Решение о военном ударе США по Ирану уже принято, он может быть нанесен уже в начале новой недели. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента Центрального разведуправления (ЦРУ) США Джона Кириаку.

По данным источника в Белом доме, на который ссылается Кириаку, американское правительство разделилось на два лагеря. Одни выступили за проведение военной операции в Иране, среди них госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. По другую сторону — против ударов по Ирану — вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Несколькими днями ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану. Среди возможных целей источники называли военные и правительственные объекты Исламской Республики.

В свою очередь The New York Times писала, что в случае, если США решатся на атаку Ирана, они рискуют увязнуть в серьезном вооруженном конфликте.

Ранее Трамп на первом заседании «Совета мира» обозначил срок решения по ситуации с Ираном.
 
