Москву меньше чем за час атаковали семь БПЛА

Собянин: силы ПВО уничтожили седьмой беспилотник, летевший на Москву
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО (противовоздушной обороны) нейтрализовали седьмой БПЛА, летевший к Москве. Об этом сообщил на канале в мессенджере Max мэр города Сергей Собянин.

По словам чиновника, на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. С 15:00 Москву пытались атаковать еще шесть беспилотников. Они были ликвидированы в 15:11, 15:23 и 15:29 (четыре БПЛА).

На этом фоне столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».
 
