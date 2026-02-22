Размер шрифта
МИД Франции вызвал посла США из-за заявлений о гибели студента в Лионе

Посла США вызовут в МИД Франции из-за комментариев об убийстве активиста в Лионе
French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вызовет посла США во Франции Чарльза Кушнера из-за высказываний, сделанных им в связи с гибелью французского крайне правого активиста. Об этом сообщает France info.

«Мы вызываем посла США во Франции, потому что посольство выпустило комментарий по этому событию, который касается национального сообщества. Мы отвергаем любые вмешательства в это событие», — сказал Барро.

Посольство США во Франции в пятницу, 20 февраля, опубликовало сообщение контртеррористического бюро американского Госдепа. В нем утверждалось, что сообщения о том, что 23-летний студент Квентин Деранк «был убит боевиками левого толка».

Французские СМИ пишут, что Деранк скончался спустя два дня после того, как получил тяжелые травмы головы в драке в Лионе 12 февраля. Его смерть вызвала критику со стороны американского руководства.

21 февраля в Лионе прошли митинги в память о Деранке, сообщает France inter. На данном этапе обвинения предъявлены семи мужчинам, в том числе двум соратникам депутата от левой партии «Непокорная Франция» (LFI) Рафаэля Арно, уточняют источники.

Ранее США и Бельгия устроили дипломатический скандал по поводу обрезания.
 
