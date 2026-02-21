Как соцсети убеждают нас печь леопардовые блины и поедать снежное мороженое

И почему всегда найдутся те, кто на этом заработает

Если вдруг вы пропустили, то самый вирусный тренд сейчас на Масленицу — это не хвастать, сколько у кого красной икры на столе, а готовить «леопардовые блины». Это обычные тонкие блины, на которых есть круги-пятна из теста с добавлением какао.

Техника проста: делают два вида теста. Одно — классическое светлое, другое — темное, с добавлением какао. Ну и сначала на сковороде выпекают «пятна леопарда», а потом заливают светлым тестом. Самые искусные кулинары-блинщики добиваются просто ювелирного исполнения.

Кто тот отважный «нулевой кулинар», история умалчивает. Я думаю, что это была мама, у которой ребенок отказывался есть. Но мы этого уже не узнаем. Зато все блогеры, вооружившись поварешкой, теперь стоят у плиты и вовсю спорят о том, как именно надо замешивать тесто. «Блинные баталии» такие же отчаянные, как бои за оливье под Новый год. В какой момент солить тесто? Как и на какой скорости взбивать? А можно ли взбивать миксером, ведь наши бабушки взбивали венчиком (рожали в поле)? И если дело так пойдет и дальше, то на Красной площади в воскресенье эти блины тоже появятся. Во всяком случае, некоторые оборотистые кафе уже ввели в меню «леопардовые блины» по цене, конечно, значительно выше обычных. А что вы хотите? Модный тренд.

Как говорится, пранк вышел из-под контроля. Из странного тренда соцсетей — в реальный продукт. Момент, заставляющий задуматься. И это уже не в первый раз.

Нечто похожее было недавно, когда все делали «мороженое в сугробе». Тоже «пришло из интернета». Я, как блогер-естествоиспытатель, не смогла пройти мимо и тоже приготовила. А потом в одном крупном магазине увидела в продаже специальной набор. «Будь в тренде этой зимой!» — призывала меня огромная надпись над этими упаковками. Маркетинг буквально из воздуха. Точнее — из снега. А еще точнее — из интернета.

Мы привыкли сводить содержание соцсетей и видеоплатформ к развлечениям: мемы, кошки, смешные ролики, челленджи. Про информацию, которую выдают блогеры или интернет-спикеры, мы говорим с иронией и снисхождением. Похоже, пришла пора с этой позицией расстаться. Соцсети и вот эти самые рилсы — это уже не параллельная вселенная, а часть жизни, причем очень продуктивная.

Для многих подростков обучающие рилсы и видосы уже давно стали неотъемлемой частью учебного процесса. Когда школьная программа кажется скучной или непонятной, они идут не в библиотеку, а на интернет-площадки, смотреть разборы и лекции. За пять-семь минут там могут объяснить сложную теорему по алгебре или разложить по полочкам причины Второй мировой войны. И это работает. Формат короткого, ясного и энергичного объяснения зачастую оказывается поразительно эффективным. Это не замена школе — это ее живое, неформальное дополнение. Мощный инструмент, который зумеры освоили интуитивно.

«Но ведь в интернет информацию может выложить любой человек! Нет гарантии, что там все правильно», — наверняка скажут мне скептики.

Да, есть и непроверенная информация и откровенные мифы. Но разве в офлайне их меньше? Нам ежедневно что-то советуют коллеги, знакомые, соседи. На работе всегда есть странный тип, который постоянно дает советы и уже всех достал; при этом все с ним общаются, но никто его слова всерьез не воспринимает. А сколько советов дают друг другу женщины, стоит только заявить, что ты готовишь борщ! Иногда так можно и без подруг остаться. Но мы все равно не отказываемся от общения: включаем критическое мышление, проверяем факты, слушаем разные точки зрения.

Сеть требует ровно того же навыка, только в усиленном варианте.

Интернет — это гигантская, невероятно разнообразная ярмарка всего. Да, на центральной площади танцуют, поют и продают сладкую вату (те самые котики и пранки). Но стоит свернуть в переулки, как вы найдете мастер-классы по гончарному делу, лекции нобелевских лауреатов, разборы сложных поэтических текстов, курсы по финансовой грамотности и сообщества энтузиастов, готовых делиться самым ценным — опытом.

История с блинами — это хороший пример, что интернетом надо уметь пользоваться. И возможно, именно зумеры это делают лучше, чем старшее поколение. Можно скептически фыркать, а можно взять и использовать. Кто-то — как я — испек блины и весело провел выходной. А кто-то сначала испек, а потом придумал маркетинговый ход и заработал денег. И похоже, что в мире, где тренды рождаются и умирают каждый день, такое умение становится не лишним.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.