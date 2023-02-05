WSJ: Россия и Иран планируют построить в Елабуге завод по производству дронов

В Елабуге может появиться фабрика дронов-камикадзе — об этом пишет американская The Wall Street Journal. По данным газеты, в январе город в Татарстане посетила делегация из Ирана, которая поможет запустить производство беспилотников. Мощность завода составит 6000 дронов в год, он будет производить более быстрые и дальнобойные версии иранских БПЛА Shahed-136. США неоднократно заявляли, что Тегеран поставляет их Москве для использования в спецоперации. В Кремле отрицали эти сообщения.

Москва и Тегеран намерены построить совместный завод по производству боевых беспилотников, которые будут применяться в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников, близких к США.

По данным издания, в начале января из Ирана в Россию прилетела делегация, чтобы посмотреть место будущего завода и обсудить детали запуска проекта. Предприятие должно появиться в Елабуге в Татарстане, его мощность составит 6000 боевых дронов-камикадзе в год.

Как пишет WSJ, иранскую делегацию представляли бригадный генерал Абдолла Мехраби, возглавляющий Военно-воздушные силы в Корпусе стражей исламской революции, и Гасем Дамавандян — исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry, ключевого разработчика и производителя боевых дронов в стране.

О переговорах Москвы и Тегерана о создании совместное производство боевых БПЛА власти США предупреждали еще в декабре прошлого года. Сейчас, как сообщает газета, переговоры оформились в конкретные планы. 5 января иранская делегация побывала в Елабуге, где осмотрела пустырь, на котором будет построен завод.

В Татарстане, по информации WSJ, будет производиться модернизированная версия беспилотника Shahed-136 с новым двигателем, который позволит ей летать быстрее и дальше.

При этом авторы публикации отмечают, что новое предприятие и его продукция не повлияют на нынешний баланс сил на Украине и ожидаемое наступление российских войск весной, поскольку строительство завода по выпуску боевых дронов займет значительное время. Однако газета не исключает, что БПЛА могут применяться Москвой в других конфликтах или поставляться на экспорт.

По словам источников WSJ, строительство завода входит в сделку между Россией и Ираном на $1 млрд. В ее рамках Москва якобы поставляет Тегерану западное оружие, захваченное в боях на Украине.

Кроме того, издание сообщило, что 6 января — на следующий день после того, как стало известно о визите иранской делегации в Елабугу — США ввели персональные экономические санкции против директора Quds Aviation Industry Дамавандяна.

В конце 2022 года Россия начала активно применять в зоне СВО дроны-камикадзе «Герань-2» — они использовались, в частности, для ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Украинцы называют эти беспилотники «мопедами» за характерный громкий звук, издаваемый при полете.

Вашингтон и его европейские союзники утверждают, что «Герань-2» является копией иранского БПЛА серии Shahed. Власти США неоднократно сообщали, что Иран поставляет России эти беспилотники. В Москве и Тегеране подобные заявления опровергали.

Shahed-136 считается тихоходным и сильно заметным дроном. Он оснащен двумя двухтактными двигателями по 50 л.с. каждый — именно из-за них он издает «мопедный» звук, который слышно за несколько километров. По разным данным, дрон обладает дальностью полета от 1000 до 2000 км и крейсерской скоростью в 150-170 км/ч. Может летать на высоте от 60 до 4000 метров.

Боевая часть Shahed-136 составляет от 40 до 50 кг — дрон взрывается при столкновении с целью. Западные эксперты отмечают, что несмотря на тихоходность, беспилотник представляет опасность для незащищенных объектов, а также систем ПВО — его трудно обнаружить из-за треугольной формы и сбить из-за малой высоты полета. Кроме того, дешевизна БПЛА (около $20 тысяч) делает его применение более выгодным, чем удары высокоточными крылатыми ракетами.

По информации Вооруженных сил Украины, с осени прошлого года они сбили более 500 беспилотников типа Shahed.