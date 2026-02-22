Размер шрифта
Страна ЕС выделит Украине еще несколько сотен миллионов долларов

Kristeligt Dagblad: Дания выделит Украине $600 млн в 2026 году
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Власти Дании дополнительно выделят Украине $600 млн в 2026 году. Об этом сообщило Министерство обороны королевства, передает газета Kristeligt Dagblad.

Отмечается, что суммарная поддержка Украины со стороны Дании в 2026 году составит $2,2 млрд.

«Фонд Украины» (Ukrainefonden) был создан в марте 2023 года по решению правительства и парламента Дании. Он призван обеспечить непрерывную поддержку со стороны Копенгагена.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022-2024 годах эта сумма составляла €17-18 млрд.

Ранее стало известно, сколько средств ЕС выделил на гуманитарную помощь Украине.
 
