Масштабные пожары и разрушения: ВС России ударили «Искандерами» по Киеву и Одессе

ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики на территории Украины. Основной целью стал Киев и его пригород. В украинской столице поражены две теплоэлектроцентрали, поврежден дом одного из депутатов Верховной рады. Также атакована Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Значительные разрушения зафиксированы и в Одесской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Киев

Российские войска в ночь на 22 февраля нанесли комбинированный удар по объектам энергетики в Киеве и его пригороде, сообщает украинский новостной портал ТСН.

«Основные цели — энергетика и инфраструктура», — говорится в публикации.

В Киеве поражены ТЭЦ-5, которая обеспечивает выработку электроэнергии и теплоснабжение части украинской столицы, и ТЭЦ-6 — базовый элемент генерации в северной части Киева, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, российская армия нанесла удар по Трипольской ТЭС — самой мощной электростанции в Киевской области .

«Масштабный комбинированный характер удара может указывать на стремление гарантировать поражение ключевых элементов объекта», — подчеркнул Лебедев.

Минобороны РФ подтвердило, что российские войска «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования», а также беспилотниками по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отчиталось ведомство.

Мэр Киева Виталий Кличко пока не прокомментировал удар по энергетической инфраструктуре украинской столицы. Количество обесточенных потребителей неизвестно.

В Киевской области в результате массированной атаки зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

В Софиевской Борщаговке (село в пригороде Киева) поврежден дом депутата Верховной рады, бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова . Нардеп предположил, что на квартал упала сбитая ракета.

«Украинская железная дорога» предупредила, что из-за ночных прилетов поезда в Киевской области идут с опозданием.

«Беспокойная ночь для Киевской области», — резюмировал глава местной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Удары по югу Украины

Энергосистема пострадала и в Одесской области на юге Украины. Под удар попал энергетический объект компании ДТЭК.

«Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.

ГСЧС подтвердила факт «значительных повреждений и масштабных пожаров». Какое количество жителей Одесской области остались без электроснабжения и тепла, не сообщается.

Кроме того, были атакованы объекты энергетики в Николаеве. Глава областной военной администрации области Виталий Ким в своем Telegram-канале уточнил, что без света остались 16 тысяч абонентов.

Согласно анализу Лебедева, армия России также атаковала Криворожскую ТЭЦ, подстанцию «Украинка» 330 кВ и подстанцию 750 кВ в Винницкой области. Повреждение таких узлов способно повлиять на межрегиональные перетоки мощности, заметил он.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в Тростянце Сумской области под удар попало предприятие американской кондитерской компании Mondelēz, однако российская сторона это не подтверждала.

Воздушные силы Украины утверждают, что российские войска применили 297 ударных беспилотников и 50 ракет различных типов, включая Х-101, Х-59/69 и «Цирконы». Также были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Реакция Зеленского

Основной целью российских войск в ночь на 22 февраля стали объекты энергетики, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Главная цель удара — энергетика <…> Москва продолжает вкладывать больше средств в удары, чем в дипломатию», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, на текущей неделе ВС России выпустили по Украине более 1300 ударных БПЛА, свыше 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет разных типов, включая десятки баллистических.

«Именно поэтому мы должны укреплять нашу [систему] ПВО. Нужны системы, которые эффективно работают против баллистических ракет», — подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил западных партнеров, которые помогают Украине с закупкой ракет для систем противовоздушной обороны в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), позволяющей приобретать вооружение из американских арсеналов.