«Миллиарды рублей». В Крыму готовят к продаже национализированные украинские активы

Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей, сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов. По его словам, добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свою собственность. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи национализированного имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Национализированные в Крыму активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков оцениваются в миллиарды рублей. Об этом в субботу, 4 февраля, рассказал спикер регионального парламента Владимир Константинов.

«В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что перед выставлением национализированных предприятий на торги будет проведена их оценка. Константинов указал, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы.

«Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает.

Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», — утверждает председатель госсовета Крыма.

Накануне парламент региона принял решение о национализации имущества некоторых украинских «олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия». Константинов сообщал, что под национализацию попала, в частности, собственность бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и др.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов, будут направлены на оснащение участников специальной военной операции.

На этом фоне Соединенные Штаты объявили о первой в истории передаче конфискованных российских активов Украине. Речь идет о $5,4 млн, которые принадлежали предпринимателю Константину Малофееву. Средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины, указал генпрокурор США Меррик Гарланд.

Национализация в Крыму

Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам референдумов, состоявшихся весной 2014 года. По результатам голосования 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией, напоминает ТАСС.

Украина, США, Европейский союз и ряд других стран не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией.

Для Украины утрата Крыма, наряду с геополитическими, военными и внутриполитическими последствиями, связана с экономическими последствиями потери государственной собственности, находившейся на полуострове, которая вошла в число объектов, национализированных крымскими и российскими властями. Де-факто сократилась исключительная экономическая зона страны.

Большинство населения Украины восприняло утрату полуострова негативно, хотя и не стремилось к немедленному его возврату.

Однако и для России, по оценкам американской компании Stratfor, присоединение Крыма принесло существенные политические потери на Украине. Если до Евромайдана и присоединения Крыма, как утверждают аналитики, Украина воздерживалась от того, чтобы «однозначно связать себя с Западом или с Кремлем» — вместо этого там поочередно сменяли друг друга прозападные и пророссийские правительства, — то утрата Крыма (а затем и части Донецкой и Луганской областей) вывела из политического поля Украины и значительное количество проживающих там пророссийских избирателей. Тем самым после 2014 года заметно сократились возможности прихода дружественных к России сил к власти в Киеве, заключили эксперты.