Женщина во Львове устроила теракт. Погибла молодая полицейская, 25 человек ранены

Во Львове произошел теракт, погибла 23-летняя полицейская

Во Львове на западе Украины произошел теракт, который унес жизнь 23-летней полицейской. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во Львове на западе Украины произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька и пострадали 25 человек, в том числе сотрудники полиции, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«25 человек получили ранения. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 11 человек. Шесть сотрудников правоохранительных органов находятся в тяжелом состоянии», — отметил он в своем Telegram-канале.

Львовская областная прокуратура уточнила, что 22 февраля в 0:30 по местному времени (1:30 мск) поступило сообщение о проникновении в магазин во Львове на улице Данилишина, 20. В это время в стране действует комендантский час.

«Как только первый наряд прибыл на место, произошел взрыв. Когда прибыл еще один экипаж — произошел второй взрыв», — рассказал глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

Интервал между «двумя очень мощными взрывами» составил около десяти минут, пишет новостной портал ТСН. Они были слышны в разных районах города. Воздушная тревога во Львове не объявлялась.

По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, тело погибшей лежало на проезжей части, вокруг было много разбитых окон и чувствовался запах дыма. Повреждения получили два автомобиля — патрульный и гражданский.

«Есть информация, что одно из взрывных устройств было заложено в мусорном контейнере возле дома», — уточнил Зинкевич в своем Telegram-канале.

Местный Telegram-канал «Львович. Новости» уточнил, что теракт произошел неподалеку от городского следственного изолятора. Кроме того, авторы канала выяснили, что среди пострадавших есть таксист: после первого взрыва мужчина бросился на помощь и получил ранения.

В одном из районных центров Львовской области полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «предполагаемого террориста» — женщину. В офисе генерального прокурора уточнили, что она имеет украинское гражданство. По данным Зинкевича, женщина приехала во Львов из другого региона. Силовики ведут поиск ее предполагаемых сообщников.

Министерство внутренних дел Украины

«Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанным», — отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Проводится досудебное расследование по факту террористического акта, причинившего тяжкие последствия (часть 2 статьи 258 УК Украины).

Что известно о погибшей полицейской?

Погибшая в результате теракта Виктория Шпилька родилась в Волынской области на западе Украины и затем вместе с родителями переехала в Херсон, а после — во Львов, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Девушка окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала частью патрульной полиции. Сначала она проходила службу в Херсонской области, а с 2023 года — во Львовской.

Виктория Шпилька
Телеграм-канал «Политика Страны»

Осенью 2025 года девушка вышла замуж. Ее супруг тоже работает сотрудником патрульной полиции.

«Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день», — добавили в полиции.

Соболезнования родным и близким погибшей выразили Зеленский и Клименко.
 
