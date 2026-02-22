Более 70 беспилотников сбиты силами ПВО за два часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 16:00 перехватили 71 беспилотник, из них 11 летели на Москву. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего БПЛА — 29 — уничтожили в Брянской области, по 15 дронов сбили в Московском регионе и Калужской области. Еще восемь — в Белгородской области, два — в Тульской области и по одному перехватили в Курской и Тверской областях.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок считает, что есть все основания полагать, что интенсивность атак средств воздушного нападения ВСУ будет только нарастать.

Он рассказал, что места производства дронов на Украине максимально рассредоточены и укрыты (вплоть до того, что БЛА собираются в заглубленных сооружениях), поэтому вывести из строя мощности, на которых изготавливаются украинские БПЛА, — весьма сложная задача.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке БПЛА.