Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Более 70 беспилотников сбиты силами ПВО за два часа

Силы ПВО за два часа сбили 71 беспилотник
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 16:00 перехватили 71 беспилотник, из них 11 летели на Москву. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего БПЛА — 29 — уничтожили в Брянской области, по 15 дронов сбили в Московском регионе и Калужской области. Еще восемь — в Белгородской области, два — в Тульской области и по одному перехватили в Курской и Тверской областях.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок считает, что есть все основания полагать, что интенсивность атак средств воздушного нападения ВСУ будет только нарастать.

Он рассказал, что места производства дронов на Украине максимально рассредоточены и укрыты (вплоть до того, что БЛА собираются в заглубленных сооружениях), поэтому вывести из строя мощности, на которых изготавливаются украинские БПЛА, — весьма сложная задача.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке БПЛА.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!