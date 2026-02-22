Позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры...», — сказал дипломат.

По ее словам, если бы не это, что с Венесуэлой «вели бы себя так... как с теми, кто в меню».

В данный момент с Каракасом «общаются как с теми, кто за столом переговоров», добавила Захарова.

3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Их доставили в США для суда.

В ООН действия США сочли нарушением международного права и устава организации. Россия продолжает поддерживать действующее правительство Венесуэлы, заявляя о важности сохранения государственности страны.

