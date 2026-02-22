Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Захарова заявила, что если бы не Россия, то от Венесуэлы «мало что бы осталось»

Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры...», — сказал дипломат.

По ее словам, если бы не это, что с Венесуэлой «вели бы себя так... как с теми, кто в меню».

В данный момент с Каракасом «общаются как с теми, кто за столом переговоров», добавила Захарова.

3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Их доставили в США для суда.

В ООН действия США сочли нарушением международного права и устава организации. Россия продолжает поддерживать действующее правительство Венесуэлы, заявляя о важности сохранения государственности страны.

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный план по Венесуэле.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!