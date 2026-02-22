Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений

ТАСС: четыре самолета не смогли сесть в Москве из-за ограничений на полеты
Максим Блинов/РИА Новости

Четыре самолета не смогли совершить посадку в московских аэропортах из-за временных ограничений и были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные справочных служб и онлайн-табло аэропортов.

Так, следовавшие в Домодедово рейсы из Калининграда и Сочи были перенаправлены в Нижний Новгород. Сообщается, что один из рейсов, следовавших из Санкт-Петербурга во Внуково, был вынужден вернуться в пункт вылета.

В свою очередь, в Шереметьево на запасной нижегородский аэродром направили рейс из Перми. Еще два рейса из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Нижнего Новгорода и Казани в настоящее время задерживаются с вылетом в авиагавань на фоне ограничений.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) очередных двух беспилотников. В общей сложности за первую половину 22 февраля на подлете к столице было сбито 11 дронов.

На этом фоне московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что в Калуге аэропорт временно не обслуживает рейсы.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!