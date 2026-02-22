Четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений

ТАСС: четыре самолета не смогли сесть в Москве из-за ограничений на полеты

Четыре самолета не смогли совершить посадку в московских аэропортах из-за временных ограничений и были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные справочных служб и онлайн-табло аэропортов.

Так, следовавшие в Домодедово рейсы из Калининграда и Сочи были перенаправлены в Нижний Новгород. Сообщается, что один из рейсов, следовавших из Санкт-Петербурга во Внуково, был вынужден вернуться в пункт вылета.

В свою очередь, в Шереметьево на запасной нижегородский аэродром направили рейс из Перми. Еще два рейса из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Нижнего Новгорода и Казани в настоящее время задерживаются с вылетом в авиагавань на фоне ограничений.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) очередных двух беспилотников. В общей сложности за первую половину 22 февраля на подлете к столице было сбито 11 дронов.

На этом фоне московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что в Калуге аэропорт временно не обслуживает рейсы.