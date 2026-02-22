БПЛА ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Брянской области

В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) село Понуровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что противник целенаправленно атаковал фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Никто не пострадал, но крыша здания была повреждена. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Два дня назад при атаке FPV-дронов на село Воронок противник, по словам Богомаза, нанес «целенаправленный удар» по больнице. Никто не пострадал, но здание тоже было повреждено. Кроме того, при атаке был полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

