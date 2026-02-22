Размер шрифта
Полиция Украины рассматривает версию с «российским следом» в теракте во Львове

Глава МВД Украины Клименко бездоказательно обвинил Россию в теракте во Львове
Telegram-канал «Ігор Клименко | МВС»

Следователи на Украине полагают, что теракт во Львове с 25 пострадавшими якобы был организован российскими спецслужбами с участием завербованных украинцев. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко, его слова передает агентство УНН.

«Есть все основания полагать, что преступление было совершено по приказу России», — бездоказательно заявил Клименко.

По его словам, видео с камер наблюдения позволило быстро отследить маршрут передвижения подозреваемого и зафиксировать момент закладки взрывного устройства. Клименко подчеркнул, что предполагаемый преступник был задержан менее чем за 24 часа.

Теракт во Львове произошел в ночь на 22 февраля. Два мощных взрыва раздались в тот момент, когда правоохранители прибыли на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Предполагаемым террористом оказалась женщина, как оказалось, у нее есть украинское гражданство.

По информации Клименко, в ходе этого нападения ранения получили 25 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, не выжила патрульная полицейская Виктория Шпилька, уточнил глава украинского МВД. На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливаются личности других причастных к совершению преступления.

Ранее в сети появилось фото предполагаемой террористки, устроившей два взрыва во Львове.
 
