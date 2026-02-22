Андрей Князь отказался оценивать фильм про «Короля и Шута»

Певец Андрей Князев заявил, что не может оценить фильм «Король и Шут. Навсегда»

Певец Андрей Князев признался, что не может однозначно оценить фильм «Король и Шут. Навсегда». Его слова передает «Наше радио».

По словам Князева, многие зрители кардинально разошлись во мнениях по поводу полнометражного фильма. Как отметил музыкант, новая картина стала вызовом для развития привычной схемы сюжета. Артист пояснил, что проект местами уходит в андеграунд.

«Фильм можно воспринимать как новый стиль — рок-кино без границ и шаблонов, где зрителю надлежит самостоятельно решить, зашло ему или нет, а мнение друга может оказаться обманчивым как в одну, так и в другую сторону», — заявил певец.

Князев добавил, что проекты, подобные «Королю и Шуту. Навсегда», делают мир ярче и многограннее.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» прошла в кинотеатрах 19 февраля. Действие музыкального приключенческого фэнтези происходит в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Ранее Коноплев раскрыл, что съемки фильма «Король и Шут. Навсегда» были сложными.