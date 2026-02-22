Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

На северо-востоке Москвы произошел пожар у премиального банного комплекса

В Москве загорелось административное здание на улице Образцова

На северо-востоке столицы загорелось здание на улице Образцова. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, там расположен премиальный банный комплекс Siberia, принадлежащий бизнес-коучу Дмитрию Портнягину. Поблизости находятся офисы других организаций.

Позднее выяснилось, что очаг возгорания — на втором этаже административного здания на реконструкции. Из-за пожара движение по улице Образцова между домами №21 и 23 перекрыли в обоих направлениях.

Источник рассказал РЕН ТВ, что огонь распространился на площади в 350 кв. м. Агенство «Москва» добавляет, что возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Вечером 21 февраля в Москве загорелась пятиэтажка 1917 года постройки. Огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Возгоранию тоже был присвоен повышенный номер сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для них организовали поблизости пункт временного размещения. Как писали СМИ, в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи. Деревянные перекрытия осложняли борьбу с огнем. Из-за них пламя распространилось с третьего этажа на верхние.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!