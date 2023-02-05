Киев может получить от Берлина 160 танков Leopard 1. Но сначала их надо починить

Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau, в запасах которых суммарно более 160 танков Leopard 1, готовы их восстановить, чтобы поставить Украине. За чей счет они будут восстанавливаться, пока не сообщается. Ранее стало известно, что немецкое правительство уже разрешило передачу этих танков Киеву — в дополнение к более современной модели Leopard 2. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1 из своих промышленных запасов, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники. Для этого компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) могут отремонтировать большую часть имеющихся у них военной техники, отмечает издание.

У производителя танков FFG есть 99 единиц Leopard 1, а Rheinmetall может предоставить еще 88 единиц этой серии. Но пока не ясно, когда танки будут готовы к отправке на Украину. Промышленники заявляют, что некоторые из этих Leopard 1 находятся в неудовлетворительном состоянии, пишет Handelsblatt. Отмечается, что их запчасти можно было бы использовать для ремонта других танков Leopard.

Кроме того, пока не сообщается, кто будет оплачивать ремонт. Возможно, это произойдет через финансирование через банки ЕС или федеральный бюджет, говорится в материале Handelsblatt.

Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung писала, что пока Германия одобрила поставку 88 танков Leopard 1 из своих запасов, но на их ремонт потребуется порядка €100 млн.

Правительство ФРГ выдало экспортную лицензию на отправку украинской армии танков Leopard 1. Это подтвердил представитель кабмина Штеффен Зайберт, не уточнив детали этого пакета военной помощи. Танки могут быть поставлены в любое время, но сначала нужно произвести ремонт, пишет Sueddeutsche Zeitung.

При поставках этой серии машин также будут трудности со снабжением боеприпасов. В настоящее время снаряды для танков Leopard 1 не выпускаются, а калибр их орудий не совпадает с калибром орудия для более современного танка Leopard 2.

Leopard 1 является одним из первых послевоенных танков Германии. Такие машины производились с 1965 года. В большинстве стран, куда поставляли этот тип танков, его уже вывели из эксплуатации или сняли с вооружения — это сделала и сама Германия. В бундесвере на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2.

Депутат Бундестага Маркус Фабер заявил, что предстоящие поставки – это «существенный» вклад в оборону Украины. «Количество имеет значение», – сказал он. Недавно он заявлял, что Германия может предоставить Украине до 180 танков Leopard 1.

При этом Украине и этого количества вооружения будет мало. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете 20minutos, что ВСУ на данном этапе необходимо как минимум 350-450 западных танков.

«Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150-200 км. Мы уже ведем переговоры по ним. Затем нам нужно <...> от 350 до 450 танков», – сказал он.

Подоляк напомнил, что для Киева конфликт завершится тогда, «когда российские войска покинут всю оккупированную территорию и вернутся к международно признанным границам», которые, по его словам, «включают Крым».

Стоит отметить, что западные партнеры обещали Украине не только Leopard 1. 25 января Германия сообщила о поставках 14 танков Leopard 2 и разрешении для других стран осуществить подобную помощь.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заверил, что новейшие «леопарды» Берлин отправит Украине «до конца марта». Желание предоставить Киеву танки западного производства также изъявили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. США тоже согласны поставить 31 танк M1 Abrams. В качестве первой партии Киев ожидает получить от союзников до 140 танков. При этом Украина долгое время уговаривала Запад на такую военную помощь. В Германии многие были против поставок танков на Украину, что признавал и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Пока власти стран решают вопросы с поставками, в Польше началось обучение украинских военных обращению с западным оружием, в том числе и с танками.

«Первый этап процесса передачи танков Украине – это обучение украинских солдат. Польша уже приступила к этому обучению. Выбраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты пройдут обучение на танках Leopard», – сказал 3 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Реакция России

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками — Leopard, – на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал президент России Владимир Путин 2 февраля на концерте в Волгограде, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

В то же время МИД РФ предупреждает, что эти танки будут рассматриваться Россией как «законная цель для российских вооруженных сил».

«Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом», – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 27 января.