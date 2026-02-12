БКС запустил первый на рынке «конструктор» долевого страхования жизни

«БКС Мир инвестиций» расширил линейку продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом сообщает пресс-служба финансового холдинга.

Компания представила два новых формата: «конструктор» ДСЖ с подбором инвестиционных стратегий под индивидуальные цели клиента и пакетное решение в мобильном приложении.

«Конструктор» ДСЖ — это новый формат на рынке страхования жизни, позволяющий собрать индивидуальное решение под конкретные задачи клиента: от консервативной стратегии, основанной на выборе фондов, инвестирующих в облигации, до агрессивной стратегии, основанной на выборе фондов драгметаллов и акций роста», — уточнили в компании.

Продукт позволит клиенту самостоятельно формировать инвестиционную стратегию в соответствии с личными финансовыми целями и допустимым уровнем риска.

Его оформление доступно через финансового советника, в том числе удаленно. Договор ДСЖ заключается на срок от 1 до 5 лет. Минимальный единовременный взнос — 150 тыс. рублей.

Параллельно в приложении «БКС Мир инвестиций» запустили пакетный продукт «ДСЖ Личный капитал» со сроком договора на 3 года. Он распределяет состав инвестиционной части между фондами на российские облигации (60%), российские акции (30%) и драгоценные металлы (10%).

Кроме того, предоставляется страховая защита на сумму до 150% от внесенной премии. ДСЖ сочетает страховую защиту жизни и инвестиционные возможности: клиент приобретает паи открытых паевых фондов БКС, формируя портфель под свои задачи. Среди дополнительных преимуществ — юридическая защита, налоговые льготы и отсутствие комиссий при выдаче и погашении паев.

В компании уточнили, что решение ориентировано на среднесрочное накопление капитала, например, на образование детей, покупку недвижимости или формирование пенсионных накоплений.