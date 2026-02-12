Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

БКС запустил первый на рынке «конструктор» долевого страхования жизни

Клиентам БКС стали доступны гибкие инвестиционные стратегии
Shutterstock/FOTODOM

«БКС Мир инвестиций» расширил линейку продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом сообщает пресс-служба финансового холдинга.

Компания представила два новых формата: «конструктор» ДСЖ с подбором инвестиционных стратегий под индивидуальные цели клиента и пакетное решение в мобильном приложении.

«Конструктор» ДСЖ — это новый формат на рынке страхования жизни, позволяющий собрать индивидуальное решение под конкретные задачи клиента: от консервативной стратегии, основанной на выборе фондов, инвестирующих в облигации, до агрессивной стратегии, основанной на выборе фондов драгметаллов и акций роста», — уточнили в компании.

Продукт позволит клиенту самостоятельно формировать инвестиционную стратегию в соответствии с личными финансовыми целями и допустимым уровнем риска.

Его оформление доступно через финансового советника, в том числе удаленно. Договор ДСЖ заключается на срок от 1 до 5 лет. Минимальный единовременный взнос — 150 тыс. рублей.

Параллельно в приложении «БКС Мир инвестиций» запустили пакетный продукт «ДСЖ Личный капитал» со сроком договора на 3 года. Он распределяет состав инвестиционной части между фондами на российские облигации (60%), российские акции (30%) и драгоценные металлы (10%).

Кроме того, предоставляется страховая защита на сумму до 150% от внесенной премии. ДСЖ сочетает страховую защиту жизни и инвестиционные возможности: клиент приобретает паи открытых паевых фондов БКС, формируя портфель под свои задачи. Среди дополнительных преимуществ — юридическая защита, налоговые льготы и отсутствие комиссий при выдаче и погашении паев.

В компании уточнили, что решение ориентировано на среднесрочное накопление капитала, например, на образование детей, покупку недвижимости или формирование пенсионных накоплений.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!