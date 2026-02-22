«На чужих ошибках не хочет учиться»: тренер сборной России о дисквалификации Непряевой

Бывший главный тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался о дисквалификации Дарьи Непряевой на Олимпиаде в Италии из-за использования чужих лыж. Его слова передает «Советский спорт».

«Никаких вопросов к дисквалификации. Все по правилам. На чужих ошибках не хочет учиться, прецедент уже был. Эту ошибку Непряевой нельзя назвать провалом, была усталость, тяжелый круг, потеряла концентрацию, не туда сунулась. Конечно, такие ошибки совершать нельзя. Когда ты выходишь на Олимпийских играх, надо быть предельно собранным», — сказал Каминский.

Лыжница совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева объяснила свою ошибку с лыжами во время масс-старта на ОИ.