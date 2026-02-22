«Мы не угрожаем». В Кремле сказали, когда Россия нацелит ядерное оружие на Эстонию

Российское ядерное оружие будет нацелено на территорию Эстонии, если Таллин будет обладать подобным вооружением, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия сделает все необходимое для обеспечения национальной безопасности, подчеркнул он. По мнению Daily Express, после заявления Пескова «напряженность в отношениях между Россией и Западом резко возросла». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия готова нацелить ядерное оружие на Эстонию в случае появления подобного вооружения на территории республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эстония совсем рядом с нами <…> Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», — отметил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Москва не угрожает Таллину , как и другим европейским столицам, однако «всегда будет делать то, что должно, для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания».

По мнению британского издания Daily Express, после заявления Пескова «напряженность в отношениях между Россией и Западом резко возросла» .

18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин допускает размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение примут в рамках оборонных планов НАТО. Кроме того, дипломат пригрозил России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Цахкны в адрес России, подчеркнула, что «таким людям» за свои слова нужно отвечать.

Соседство России и Эстонии Эстония граничит с двумя регионами России — Ленинградской и Псковской областями. Граница проходит преимущественно по реке Нарва, Псковско-Чудскому озеру, а также имеет сухопутные участки. Ее протяженность превышает 330 км. Эстония — полноправный член НАТО с 29 марта 2004 года. Страна активно участвует в операциях альянса и придерживается политики коллективной обороны. Собственным ядерным оружием Эстония не обладает. Среди стран НАТО ядерные арсеналы есть только у США, Великобритании и Франции. Эстония официально включена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против России.

«Просто гавканье»

Эстония не располагает возможностями для использования и обслуживания ядерного оружия, сообщил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

«Никогда на территории Эстонии во время советского периода никаких хранилищ или размещения баллистических ракет не было. Это просто гавканье в плане того, что вот мы такие все из себя, они сейчас друг перед другом вот выпендриваются», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Разговоры об обладании ядерным оружием, которые начались в Эстонии, связаны с тем, чтобы показать «круговую решимость» с точки зрения обороны Североатлантического альянса, считает эксперт. По словам Кузнецова, речь идет о том, что «эти вот шавки, моськи, сейчас залают буквально Россию» и Москва якобы «испугается и забьется в угол».

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако Россия не может мириться со странами-соседями, которые входят в состав НАТО , поскольку «угроза будет постоянной», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы не можем мириться с тем, если рядом с нашей страной будут расположены государства, недружественным образом относящиеся к нам, да и еще входящие, например, в Североатлантический альянс, то есть в НАТО. Угроза будет постоянной», — цитирует его ТАСС.

Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что для укрепления сил общего назначения у западных границ России совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов. В войска продолжает поступать эффективное вооружение, подчеркнул он.

Тем временем эстонское гостелерадио ERR сообщило, что Таллин закупит около 600 бетонных бункеров для установки на Балтийской линии обороны (совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, направленная на защиту государственной границы) у своей восточной границы. Элементы первых 28 фортификационных сооружений уже доставлены. Также продолжаются работы по созданию противотанковых рвов.