«Мы не угрожаем». В Кремле сказали, когда Россия нацелит ядерное оружие на Эстонию

Россия готова нацелить ядерное оружие на Эстонию в случае появления подобного вооружения на территории республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эстония совсем рядом с нами <…> Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», — отметил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Официальный представитель Кремля уточнил, что Москва не угрожает Таллину, как и другим европейским столицам, однако «всегда будет делать то, что должно, для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания».
По мнению британского издания Daily Express, после заявления Пескова «напряженность в отношениях между Россией и Западом резко возросла».
18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин допускает размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение примут в рамках оборонных планов НАТО. Кроме того, дипломат пригрозил России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Цахкны в адрес России, подчеркнула, что «таким людям» за свои слова нужно отвечать.
Эстония граничит с двумя регионами России — Ленинградской и Псковской областями. Граница проходит преимущественно по реке Нарва, Псковско-Чудскому озеру, а также имеет сухопутные участки. Ее протяженность превышает 330 км.
Эстония — полноправный член НАТО с 29 марта 2004 года. Страна активно участвует в операциях альянса и придерживается политики коллективной обороны. Собственным ядерным оружием Эстония не обладает. Среди стран НАТО ядерные арсеналы есть только у США, Великобритании и Франции.
Эстония официально включена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против России.
«Просто гавканье»
Эстония не располагает возможностями для использования и обслуживания ядерного оружия, сообщил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
«Никогда на территории Эстонии во время советского периода никаких хранилищ или размещения баллистических ракет не было. Это просто гавканье в плане того, что вот мы такие все из себя, они сейчас друг перед другом вот выпендриваются», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Разговоры об обладании ядерным оружием, которые начались в Эстонии, связаны с тем, чтобы показать «круговую решимость» с точки зрения обороны Североатлантического альянса, считает эксперт. По словам Кузнецова, речь идет о том, что «эти вот шавки, моськи, сейчас залают буквально Россию» и Москва якобы «испугается и забьется в угол».
Однако Россия не может мириться со странами-соседями, которые входят в состав НАТО, поскольку «угроза будет постоянной», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы не можем мириться с тем, если рядом с нашей страной будут расположены государства, недружественным образом относящиеся к нам, да и еще входящие, например, в Североатлантический альянс, то есть в НАТО. Угроза будет постоянной», — цитирует его ТАСС.
Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что для укрепления сил общего назначения у западных границ России совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов. В войска продолжает поступать эффективное вооружение, подчеркнул он.
Тем временем эстонское гостелерадио ERR сообщило, что Таллин закупит около 600 бетонных бункеров для установки на Балтийской линии обороны (совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, направленная на защиту государственной границы) у своей восточной границы. Элементы первых 28 фортификационных сооружений уже доставлены. Также продолжаются работы по созданию противотанковых рвов.