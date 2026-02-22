«Издеваются как могут»: российский тренер о недопуске фигуристов на соревнования

Тренер Жулин заявил, что над российскими фигуристами издеваются как могут

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать россиян на чемпионат мира, отметив, что над спортсменами из России издеваются.

«Как решение ISU скажется на психологическом состоянии Петра Гуменника, Аделии Петросян и других российских спортсменов? Плохо. Издеваются как могут. Как можно переломить эту ситуацию? Не знаю», — сказал Жулин.

21 февраля в ISU вновь подчеркнули, что для представителей России было сделано исключение в виде Олимпийских игр, их отстранение все еще сохраняется.

Петр Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. На олимпийском турнире оба заняли шестые места, при этом Петросян пригласили на гала-концерт, а Гуменника — нет.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова назвала подлецами ISU .