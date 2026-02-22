В московских аэропортах сняли временные ограничения

В московских аэропортах отменили временные ограничения на прием и выпуск судов

В московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский (Раменское) сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Росавиации».

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соответствующие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) очередных двух беспилотников. В общей сложности за первую половину 22 февраля на подлете к столице было сбито 11 дронов.

На этом фоне московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.