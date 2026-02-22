Чем Прощеное воскресенье лучше психологов

В далекие допсихологические времена наши предки умели обходиться без помощи «помогающих практиков». Понимали, как важно уметь прощать, а не копить в себе застарелые обиды. Отчасти роль современных психологов выполняли священники, а также народные обычаи. Для «облегчения души» имелся специальный день, который так и называется «Прощеное воскресенье» ​​— последний день перед Великим постом.

Масленицу, как известно, мы любим и отмечаем широко независимо от степени осведомленности в истории и обрядах. Что-то, а поесть и повеселиться мы любим.

Все знают, что целую неделю нужно есть блины, а в воскресенье ​​— главный день праздника, необходимо радоваться скорой весне и избавляться от всего старого и прошлогоднего путем сжигания чучела зимы. Но не все в курсе, что это воскресенье предназначено еще и для того, чтобы просить прощения ​​— у всех, кого обидел, ну и заодно и самому оставить в прошлом все претензии к знакомым, друзьям и родственникам и простить им все оптом, не разбирая по косточкам каждое сказанное ими слово за те сто лет, что вы друг с другом знакомы. Ну здорово же придумано, согласитесь.

Прощение ​​— действие универсальное, оно необходимо любому человеку. Злопамятность вредит вашему здоровью.

И если когда-то вас кто-то обидел, а вы до сих пор спокойно спать не можете, вынашиваете планы мести или упиваетесь собственным несчастьем, то хуже от этого совершенно пустого времяпрепровождения только вам и больше никому.

Но не таковы мы, чтобы вот так взять и забыть обидчика и нанесенные им душевные раны, нет. Это раньше так было, простил и забыл ​​— едем дальше. Сейчас же граждане, все как один, обожают копаться в своих ощущениях ​​— примерно как обезьяны часами занимаются грумингом. Прощеное воскресенье ​​— это слишком просто. Совсем другое дело ​​— обязательный позывной «Я в терапии»: читай, осознанно подхожу к себе, своей личности и субличности, сознанию и подсознанию, а также бесконечно прислушиваюсь к собственным ощущениям и даже записываю их для того, чтобы раз в неделю вывалить содержимое на малознакомого человека и заплатить ему за это приличные деньги.

Я, конечно, не хочу сказать, что все психологи зло, а люди, которые доверяют им свои жизнь и здоровье, ​​— слабаки. Бывают в жизни ситуации, когда действительно нужна помощь специалиста (человека с медицинским образованием и дипломом профильного вуза). Но в большинстве случае это просто попытка быть в тренде.

Вот реально, искренне не понимаю, как взрослые тети и дяди 30-50 лет могут годами обижаться на какие-то неосторожные слова папы или мамы.

Выражение «детские травмы» давно стало мемом ​​— ведь они есть буквально у каждого. Стоит только как следует покопаться в себе с помощью «опытного специалиста» ​​— и вуаля: казавшиеся тебе всю жизнь обычными отношения с родными были, оказывается, токсичными или даже абьюзивными, а корень всех твоих возможных неудач в личной жизни, на работе и даже причина лишнего веса кроется именно там, в глубоком детстве.

Что-то тебе, оказывается, мама сказала или сделала лет в 12, от чего у тебя сейчас в 45 имеются килограммы, которые никак не удается сбросить. Да-да, ведь все проблемы, как известно, в голове, а живот растет в качестве защитного механизма, предохраняющего от жестокости и холодности окружающих, прежде всего, родных. Это именно одиночество толкает вас на поиск быстрого дофамина ​​— той самой высококалорийной, жирной и сладкой еды. Стоит только найти и обезвредить корень зла ​​— а он, как известно, родом из детства, как станете стройной принцессой безо всяких усилий. Нет, просто забыть обиду или простить близких ​​— не вариант, надо же все как следует подробно ПРОРАБОТАТЬ. За немалые деньги, конечно, но кто их считает, если речь идет о таких важных вещах, как ваше здоровье?

Начитавшись всего этого высокопарного бреда, в огромных количествах льющегося из блога каждого психолога/коуча и прочих менторов-дементоров, я решила тоже заглянуть в себя поглубже. Хочется же быть современной, осознанной и продвинутой в конце концов. Ну и не иметь «шины» на животе разумеется. Да, какие-то не совсем приятные эпизоды из детства-отрочества-юности можно воскресить в памяти, да и то без подробностей. Но обиды на маму, папу, бабушку или дедушку без посторонней помощи найти никак не получилось. Умом понимаю, что да: тут они наверняка перегнули палку, но было это уже лет 40 назад, и сегодня мне ну совершенно на это наплевать. Если и были какие-то обиды, я давно уже им простила. Простила и забыла.

Да что там родители ​​— я даже на бывших не могу обидеться. Ну было и было, что-то хорошее, а что-то и не очень. Нет никакого смысла в обсуждении действий каких-то не существующих в твоей жизни сегодня персонажей. Ведь даже ты сам сегодняшний и 20 лет назад ​​— это разные люди. Зачем эти многочасовые и дорогостоящие дискуссии с психологом и с самим собой, кого они сделали счастливее? Я реально таких не знаю. Очень может быть, что в будущем я что-то новое пойму и пересмотрю свои взгляды, но пока предпочитаю пользоваться «народными» средствами.

Прощеное воскресенье ​​— одно из них. Быстро, эффективно, радостно и совершенно бесплатно. Попробуйте, вам понравится.

