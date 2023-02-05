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После разговора Путина и Лукашенко в Минске заявили о поставках вертолетов и самолетов

Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение и борьбу с санкциями

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Павел Бедняков/РИА Новости
В воскресенье, 5 февраля Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко. Пресс-служба офиса белорусского президента рассказала, что беседа была посвящена сотрудничеству двух стран, противодействию санкциям и импортозамещению. Через пару часов после этого ВВС Белоруссии сообщили о поставках российских вертолетов и самолетов в ближайшее время.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, посвященный, главным образом, сотрудничеству двух стран в рамках договора о Союзном государстве. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Главы государств обсудили три блока вопросов. Первый из них касался двусторонних отношений. «Президенты обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России», — сообщили в офисе Лукашенко.

Вторым блоком были вопросы импортозамещения и антисанкционное взаимодействие — ранее Путин и Лукашенко поручили правительствам подготовить решения в этих сферах. Кроме того, президенты договорились в ближайшее время определиться с датой очередной личной встречи.

В-третьих, осуждалась подготовка к заседанию Высшего Госсовета — главного органа Союзного государства, куда входят президенты, премьер-министры, главы парламентов России и Белоруссии. Мероприятие, предварительно, запланировали на апрель-май 2023 года — к этому времени стороны формализуют имеющиеся договоренности и подпишут соответствующие документы.

Практически сразу после сообщений о телефонном разговоре двух президентов начальник ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович заявил, что Минск получит от Москвы вертолеты Ми-35М.

«В ближайшее время мы получим для авиации вертолеты Ми-35М. В этом году спланирована также поставка, закупка самолетов СУ-30СМ. Для наших радиотехнических войск мы получим маловысотные радиолокационные комплексы «Роса» белорусского производства, также радиолокационные станции «Восток», — рассказал Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

По его словам, первые четыре вертолета прибудут на аэродромы уже к апрелю. Белорусские пилоты уже прошли подготовку к использованию новой техники и самостоятельно перегонят вертолеты.

Кроме того, Лукьянович сообщила, что слаживание региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России будет продолжено для обеспечения безопасности Союзного государства.

В конце 1999 года Москва и Минск подписали договор о создании Союзного государства. Он подразумевает образование единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

Действия двух стран в рамках договора активизировались с 2019 года. В 2021 году российское правительство представило 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией, которые были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства. К июлю прошлого года страны должны были договориться о принципах работы единого газового рынка, однако этого не произошло из-за начавшейся специальной военной операции на Украине и последовавших санкций со стороны Запада.

В конце декабря 2022-го Лукашенко заявил о срыве сроков формирования объединенного рынка газа. В январе он рассказал, что около 70% мероприятий по реализации программ Союзного государства уже выполнено. Однако часть важных идут с отставанием.

«Мне докладывают, что по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват, а второй хороший. Где-то и мы недорабатываем», — говорил белорусский президент.

В частности глава государства обратил внимание, что Минск не наблюдает подвижек в трех направлениях — энергетике, промышленности и транспорте.

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