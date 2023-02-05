«Громить, а не договариваться». Экс-премьер Израиля рассказал о срыве российско-украинских переговоров

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале военной спецоперации президент России Владимир Путин пообещал ему не убивать украинского коллегу. По словам бывшего израильского лидера, в срыве российско-украинских переговоров виноваты страны Запада, так как они решили «громить Путина, а не договариваться».

«Вышел из бункера»

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опубликовал на своем You-Tube канале интервью, которое дал ведущему Ханоху Дауму. В нем экс-глава государства рассказал, что президент России Владимир Путин в начале спецоперации на Украине пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

По словам израильского политика, украинский лидер попросил его взять на себя роль посредника и связаться с Путиным. Беннет согласился.

«Я ему (Путину – «Газета.Ru») сказал: «Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Он ответил: «Я не убью Зеленского», — сказал Беннет.

Экс-премьер Израиля рассказал, что после этого разговора позвонил Зеленскому и передал содержание диалога с президентом России. По словам Беннета, тогда украинский лидер скрывался в бункере, но, узнав про обещание Путина, покинул укрытие, вернулся в офис и записал видео, на котором пообещал остаться в Киеве.

Сам Зеленский в марте 2022 года рассказал в интервью Чешскому телевидению, что после начала военной спецоперации решил остаться в Киеве, несмотря на рекомендации спецслужб и зарубежных партнеров.

По его словам, 24 февраля ему посоветовали срочно покинуть страну в течение нескольких суток.

«Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать», — рассказал Зеленский, уточнив, что решил оставаться в своей стране при любых обстоятельствах еще в день начала военной спецоперации.

Срыв переговоров

По мнению Беннета, военная спецоперация России началась из-за намерения Киева вступить в НАТО. Однако во время переговоров на начальном этапе СВО, в которых экс-премьер Израиля выступал посредником, Зеленский был готов отказаться от идеи присоединения к Североатлантическому альянсу.

«Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: «Я отказываюсь от этой идеи», — заявил Беннет.

Он также утверждает, что Путин во время одной из первых бесед сообщил, что готов отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации.

По словам Беннета, во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения о мире.

«У нас было 17-18 черновиков», — уточнил Беннет, отметив, что ни один из проектов до сих пор не обнародовали.

Бывший премьер-министр Израиля добавил, что в качестве посредника при переговорах согласовывал свои действия «до мельчайших деталей» с США, Германией и Францией, однако «они прервали переговоры», так как решили «громить Путина, а не договариваться».

Мнение о Путине

Беннет во время интервью поделился воспоминаниями о встрече с Путиным в Сочи незадолго до начала спецоперации на Украине. По его словам, политики обсудили историю Второй мировой войны, а также роль СССР в победе.

«Ему очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться: главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения», — сказал Беннет.

Он отметил, что перед встречей Путин выяснил некоторые факты о своем собеседнике. В частности, он «откуда-то узнал, что в 1995 году» Беннета «считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов «Хезболлы».

«Это произвело на него сильное впечатление», — добавил экс-премьер Израиля.

Он также отметил острый ум Путина, его чувство юмора, и назвал президента России «милейшим собеседником», не производящим пугающего впечатления.

«Нашли компромисс»

Накануне нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромиссав отношении интересов на Ближнем Востоке, который устраивает обе стороны.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», ― сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Москва и Иерусалим действуют каждый «на своей стороне». Говоря о возможности мирного урегулирования украинского конфликта, премьер Израиля заявил, что это возможно только если стороны конфликта проявят инициативу, «а США не будут возражать против этого».

«Таким образом, если есть заинтересованность в этом (посредничестве Израиля — «Газета.Ru»), то мы рассмотрим возможность такой роли», ― подчеркнул он.