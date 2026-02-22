«Они не хотят воевать». Уиткофф анонсировал «хорошие новости» по Украине

«Хорошие новости» по урегулированию конфликта Москвы и Киева ожидаются в ближайшие недели, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, новый раунд переговоров может состояться в течение трех недель и, вероятно, заложит основу для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Также Уиткофф положительно оценил свои встречи с Путиным и назвал его честным политиком.

В ближайшее время могут появиться «хорошие новости» по урегулированию конфликта на Украине, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью невестке главы Белого дома Ларе Трамп на телеканале Fox News.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — отметил он.

Новый раунд переговоров, который планируется провести в течение следующих трех недель, может впоследствии привести к встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, считает Уиткофф.

«Думаю, нам удалось свести две стороны вместе. В некотором отношении это оказало действительно позитивное влияние. Кажется, они не хотят воевать друг с другом. Представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина», — сказал политик.

Уиткофф допустил, что встреча лидеров может стать и трехсторонней — с участием президента США Дональда Трампа. Однако глава Белого дома присоединится к переговорам только в том случае, если «поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», уточнил его спецпредставитель.

Кроме того, Уиткофф дал оценку своим встречам с Путиным. Он подчеркнул, что российский президент всегда был с ним искренним.

« Он всегда был со мной честен . И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его красные линии», — сказал он.

Спецпредставитель Трампа обратил внимание, что подвергался критике и за частые встречи с президентом РФ. По утверждению Уиткоффа, он вел переговоры с Путиным уже «восемь раз». Однако, чтобы заключить сделку, нужно понять позиции другой стороны, заметил политик.

«Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. Многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными <…> Надеюсь, мы доведем все это до конца», — добавил Уиткофф.

20 февраля Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что Соединенные Штаты намерены положить конец боевым действиям на Украине. По его словам, конфликт между Москвой и Киевом — «ужасный».

Плавающая дата и неопределенное место

Четвертый раунд переговоров по урегулированию кризиса может состояться уже на следующей неделе в швейцарской Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Как утверждает осведомленный собеседник агентства, встреча вновь пройдет в трехстороннем формате — с участием представителей России, США и Украины.

Однако в Кремле не подтвердили эту информацию . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналистам сообщат дату и место следующего раунда переговоров.

«После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем», — сказал он.

Песков уточнил, что место следующего раунда консультаций будет зависеть от «анализа итогов тех встреч, которые состоялись в Женеве».

Третий раунд переговоров России, США и Украины прошел в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал двухдневные переговоры «тяжелыми, но деловыми». По словам Мединского, новая встреча состоится в ближайшее время.

Второй раунд трехсторонних консультаций состоялся в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов 4 и 5 февраля. Первая встреча делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошла там же двумя неделями ранее — 23 и 24 января. По информации Axios, в какой-то момент «все [участники переговоров] выглядели почти как друзья».