Зеленский сообщил о закрытых деталях теракта во Львове

Зеленский: не все подробности расследования теракта во Львове можно разглашать

Не все детали о теракте во Львове с 25 пострадавшими можно разглашать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Министр внутренних дел Украины сообщил подробности расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично», — написал украинский лидер.

О каких именно деталях расследования теракта идет речь, Зеленский не уточнил. Он лишь добавил, что по делу были задержаны несколько человек. Чуть позже обществу предоставят больше информации, пообещал политик.

Два взрыва во Львове произошли в ночь на 22 февраля. В этот момент на вызов о проникновении в магазин приехали полицейские. Вызов оказался ложным. В результате 25 человек получили травмы различной степени тяжести, сотрудница полиции Виктория Шпилька не выжила.

По подозрению в совершении преступления задержали женщину с украинским гражданством. Глава МВД Украины Игорь Клименко считает, что теракт во Львове был якобы организован российскими спецслужбами с участием завербованных украинцев.

Министр сообщил, что благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось отследить маршрут подозреваемой, а также зафиксировать момент закладки взрывного устройства.

