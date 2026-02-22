Из-за крупного пожара перекрыто движение транспорта на северо-востоке Москвы

На улице Образцова на северо-востоке Москвы перекрыто движение транспорта из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием на ул. Образцова (в районе д. 31) движение транспорта по ул. Образцова от д. 23 до д. 21. перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что информация о пострадавших в результате пожара уточняется и призвали водителей искать пути объезда.

Также в Дептрансе уточнили, что из-за пожара на улице Образцова перекрыто движение по дублеру Сущевского вала начиная от дома 26.

Пожар на северо-востоке Москвы вспыхнул в премиальном банном комплексе. Над зданием поднимается густой дым.

До этого крупное ДТП сильно затруднило движение на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне трассы, там столкнулись два автомобиля.

Ранее стало известно, что под лед озера Байкал провалились два автомобиля.