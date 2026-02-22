Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Автомобили

Из-за крупного пожара перекрыто движение транспорта на северо-востоке Москвы

В Москве введено перекрытие движение транспорта из-за крупного пожара
соцсети

На улице Образцова на северо-востоке Москвы перекрыто движение транспорта из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием на ул. Образцова (в районе д. 31) движение транспорта по ул. Образцова от д. 23 до д. 21. перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что информация о пострадавших в результате пожара уточняется и призвали водителей искать пути объезда.

Также в Дептрансе уточнили, что из-за пожара на улице Образцова перекрыто движение по дублеру Сущевского вала начиная от дома 26.

Пожар на северо-востоке Москвы вспыхнул в премиальном банном комплексе. Над зданием поднимается густой дым.

До этого крупное ДТП сильно затруднило движение на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне трассы, там столкнулись два автомобиля.

Ранее стало известно, что под лед озера Байкал провалились два автомобиля.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!