NYT: Украине необходимо еще 250 тысяч военнослужащих для борьбы с Россией

Украина значительно уступает российским войскам и нуждается в большем количестве пехоты и вооружения. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные западной разведки и независимых наблюдателей.

В материале говорится, что после нескольких месяцев постепенного продвижения Россия находится на пороге взятия ряда стратегических объектов в так называемом «крепостном поясе» Украины и расширяет контроль над ключевыми регионами, такими как Донецк и Запорожье.

«Западные военные источники считают, что украинские войска в большинстве, если не во всех, районах линии фронта, включая окрестности Лимана и Северска, значительно уступают по численности личного состава и технике, а Россия продолжает наступление на Славянск и Краматорск», — пишет Times.

В статье также сказано, что существует высокая вероятность того, что районы Покровска и Мирнограда уже перешли под контроль наступающих российских войск, и остались лишь ограниченные очаги украинского сопротивления. Тем временем город Гуляйполе на юго-востоке Запорожской области практически полностью находится под контролем России.

Украине потребуется еще как минимум 250 тыс. солдат и значительно более мощное вооружение для противодействия РФ, заключает издание.

Ранее сообщалось, что на Украине опасаются скорого наступления России.